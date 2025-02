Warum Alibaba jetzt die beste Investition in KI ist – Analysten sind sich einig!

Am Mittwoch legte die Alibaba-Aktie im Handel um mehr als 4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es seine KI-Modelle zur Videogenerierung kostenlos – oder wie bei DeepSeek als Open Source – zur Verfügung stellt.

Analyst Robin Zhu rechnet damit, dass die positive Stimmung rund um KI weiterhin Wachstum für Alibaba generieren wird. Diese Einschätzung erfolgt unmittelbar nach den robusten Ergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal in der vergangenen Woche, die die Aktie deutlich steigen ließen.

"Obwohl sich die KI-Stimmung letzte Woche wie ein lokales Maximum anfühlte, machen die Kombination aus einer effizienteren Kapitalallokation (Investitionen in KI-Infrastruktur statt der Verfolgung von Temu auf globalen Märkten), einer vorteilhafteren Branchenstruktur für KI im Vergleich zu traditionellen Cloud-Diensten und mögliche positive Auswirkungen eines KI-Investitionsbooms in China uns optimistisch, dass Alibabas Gewinne nun eine stärkere Aufwärtsdynamik entwickeln könnten", schreibt Zhu in einer Mitteilung am Mittwoch.

"Aus unserer Sicht ist das Chancen-Risiko-Profil positiv, da in den kommenden Quartalen weitere Details zu Alibabas KI-Wachstum bekannt werden und sich der Markt auf Bewertungen für das Geschäftsjahr 2027 zubewegt", fügte der Analyst hinzu.

Zhu erwartet außerdem, dass die ersten beiden Quartale des Jahres 2025 eine "signifikante" Umsatzbeschleunigung bei Alicloud, Alibabas Cloud-Computing-Sparte, zeigen werden. Zudem rechnet er damit, dass Anleger Rücksetzer nutzen werden, um in Erwartung weiterer KI-Entwicklungen nachzukaufen.

Analystenkonsens für Alibaba:

Gesamtbewertungen: 44

Kaufen: 39 (davon 15 "Strong Buy")

Halten: 5

Verkaufen: 0

Der aktuelle Konsens für das Kursziel liegt bei 150 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Das höchste Kursziel liegt bei 190,47 US-Dollar, während das niedrigste bei 85,03 US-Dollar angesetzt ist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 146,03 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!