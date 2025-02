Eon-Ausblick über den Erwartungen - Investitionen nach 2028 offen

Vergangenes Jahr lag der um nicht-operative Ergebnisbestandteile bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von Eon bei gut 9 Milliarden Euro. Das sind zwar drei Prozent weniger als 2023, allerdings hatten die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt einen stärkeren Rückgang erwartet.

In diesem Zusammenhang verwies Metzler-Analyst Guido Hoymann auf Einmaleffekte in Höhe von 0,4 Milliarden Euro. Rechnet man diese heraus, seien die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, notierte er. Verglichen mit der vom Konzern ausgegebenen Prognose erreichte der operative Gewinn das obere Ende der Spanne.

Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre vergangenes Jahr mit gut 4,5 Milliarden Euro deutlich mehr als im Jahr 2023, was aber auf nicht-operative Ergebniseffekte etwa aus Derivaten zurückzuführen ist. Die Dividende soll um 2 Cent auf 0,55 Euro je Aktie steigen.

Analysten richteten so denn mehrheitlich den Blick auf die von Eon für dieses und die nächsten Jahre gesteckten Ziele. Sie könnten zu leicht steigenden Konsensschätzungen führen, lobte Alberto Gandolfi von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

So hatte der Markt bislang nicht damit gerechnet, dass Eon 2025 wieder das operative Ergebnisniveau von 2023 anpeilen wird - und wurde eines Besseren belehrt. Das Management des Dax -Konzerns rechnet im laufenden Jahr mit einem bereinigten operativen Gewinn von 9,6 bis 9,8 Milliarden Euro, womit das Niveau von 2023 selbst im schlechtesten Fall überschritten würde.

Dabei spielen Eon die hohen Investitionen in die Karten, insbesondere in den Ausbau der Netzinfrastruktur. Das Unternehmen erhöhte seine mittelfristigen Gewinnerwartungen ebenso wie Investitionspläne und übertraf auch hier die Marktschätzungen.

Von 2024 bis 2028 will Eon nun 43 Milliarden Euro investieren. Das ist eine Milliarde mehr, als bislang geplant war, die in den Ausbau der Netzinfrastruktur fließen soll. Dies führte Jefferies-Analyst Ahmed Farman auf beschleunigte Abschreibungen im Gasgeschäft zurück. 2025 wollen die Essener insgesamt 8,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen, nach 7,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Auch im Tagesgeschäft dürfte es in der Folge mittelfristig besser laufen als bisher angenommen: Den bereinigten operativen Gewinn erwartet das Management 2028 nun bei über 11,3 Milliarden Euro statt bislang bei über 11 Milliarden. Analysten hatten 11,1 Milliarden Euro auf dem Zettel.

Allerdings ist der Konzern in seiner Ertragskraft in weiten Teilen an die von der Bundesnetzagentur vorgegeben Verzinsung gebunden. Wie diese ab 2029 für das Strom-Geschäft aussehen soll, sei "heute noch nicht absehbar", hieß es am Mittwoch aus Essen. Eon-Chef Birnbaum schrieb deshalb die Investitionspläne für den Konzern nicht wie sonst üblich um ein Jahr fort. Eon sei zwar bereit, weiter zu investieren, sagte der Manager laut Mitteilung, "aber niemals um jeden Preis".

RBC-Experten Alexander Wheeler verwies in seiner Analyse auf den von Eon für 2028 identifizierten bilanziellen Spielraum von 5 bis 10 Milliarden Euro. Es brauche aber den richtigen regulatorischen Rahmen, um diesen zu nutzen, schrieb er.

Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller äußerte sich am Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur: "Wir wissen, dass die Investitionsbedingungen attraktiv sein müssen, um den Umbau des Energiesystems zu stemmen", sagte er. "Aber wir wissen auch, dass die Verzinsung bezahlt werden muss - von privaten Haushalten, Gewerbe und Industrie."

Die Unternehmen sind an die von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Zinssätze gebunden, wenn sie Netzkosten in Rechnung stellen. Über Netzentgelte zahlen Netznutzer, also Haushalte, Gewerbe und Industrie, auch die Renditen der Betreiber. Während Investitionen durch höhere Verzinsungen also attraktiver werden, würden die Energiekosten auf der Verbraucherseite steigen.

Und Eon-Chef Birnbaum sieht bei der Kostenfrage die Politik in der Pflicht. Er forderte ein "Energiewende-Update": "Eine neue Bundesregierung muss die Kosten des Energiesystems für die Bürger viel strenger in den Blick nehmen", sagte er. Der Zubau der erneuerbaren Energien werde auch weiterhin Unterstützung brauchen, etwa für Windanlagen auf See.

Es gelte aber: "Nur das, was Förderung braucht, soll auch gefördert werden." So bräuchten Photovoltaikanlagen auf Dachflächen zum Beispiel "ganz sicher" überhaupt keine Förderung. "Die lohnen sich komplett über die Eigenstrom- und Eigenverbrauchsoptimierung."

Eon ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Er zählt im Heimatmarkt rund zwölf Millionen Strom- und zwei Millionen Erdgaskunden. Fast ein Drittel des Strom-Verteilnetzes gehört zum Konzern. Eon ist auch einer der größten Ladesäulenbetreiber. Nach Angaben von Eon sind bis zu 78 Prozent des operativen Ergebnisses vom Regulator abhängig./lew/tob/mne/mis

