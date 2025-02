Dow und Nasdaq legen zu vor Nvidia-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger gehen am Mittwoch an den New Yorker Börsen etwas mutiger an die nachbörslich im Fokus stehenden Nvidia-Zahlen heran. Vor allem gilt dies an der technologielastigen Nasdaq-Börse, deren Leitindex Nasdaq 100 an zuletzt vier Verlusttagen etwa fünf Prozent abgegeben hatte. Eine Stunde vor Handelsbeginn wurde er vom Broker IG fast 0,9 Prozent erholt auf 21.268 Punkte taxiert.

An der Wall Street deutet sich nach den IG-Berechnungen für den Dow Jones Industrial mit 43.751 Zählern ein moderateres Plus von 0,3 Prozent an.