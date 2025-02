Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung über 88,3 Millionen C$ ab

Vancouver, BC (26. Februar 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE; NYSE: SKE) ("Skeena Gold & Silver " , "Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-sil ... - freut sich, den Abschluss des zuvor angekündigten Kaufangebots von 3.290.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von C$14.70 pro Stammaktie (der "Angebotspreis für Stammaktien") und 2.230.000 Stammaktien, die als "Flow-Through-Aktien" (die "Flow-Through-Stammaktien" und zusammen mit den Stammaktien die "angebotenen Aktien") gemäß der Definition in Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (das "Steuergesetz") zu einem Preis von 17,93 $ pro Flow-Through-Stammaktie (der "Angebotspreis für Flow-Through-Aktien") ausgegeben wurden, mit einem Bruttoerlös von insgesamt 88.346.900 C$ (das "Angebot"). Die Konsortialbanken (wie nachstehend definiert) haben sich vollständig dafür entschieden, 2.230.000 Stammaktien als Flow-Through-Stammaktien zum Flow-Through-Angebotspreis auszugeben, und haben ihre Option zum Kauf von bis zu weiteren 720.000 Stammaktien zum Common Share Offering Price im Rahmen des Angebots vollständig ausgeübt.

Die angebotenen Aktien werden mittels eines Prospektnachtrags zum Basisregalprospekt der Gesellschaft (der "Basisregalprospekt") in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, angeboten. Die angebotenen Aktien werden auch mittels eines Prospektnachtrags zur Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (einschließlich des Basisregalprospekts) in den Vereinigten Staaten angeboten.

BMO Capital Markets agierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot im Namen eines Konsortiums von Underwritern, zu dem Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., Agentis Capital Markets LP, Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc. und TD Securities Inc. gehören (zusammen die "Underwriter").

Der Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für die weitere Entwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Erlöse aus dem Verkauf der Flow-Through-Stammaktien werden vom Unternehmen zur Tätigung berechtigter "kanadischer Erschließungskosten" (im Sinne des Steuergesetzes) (die "qualifizierten Ausgaben") verwendet. Die qualifizierten Ausgaben werden bis spätestens 31. Dezember 2025 getätigt oder gelten als getätigt und werden den Käufern der Flow-Through-Stammaktien erlassen.