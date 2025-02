UNTERNEHMEN vom 26.02.2025 - 15.15 Uhr

BAD HOMBURG - Gute Geschäfte mit seinen Kliniken und der Generikatochter Kabi haben Fresenius im vergangenen Jahr mehr Gewinn gebracht. Zudem trägt der jahrelange Konzernumbau Früchte. Im Schlussquartal verdiente das Dax-Unternehmen überraschend viel, obwohl die inzwischen ausgelaufenen Energiehilfen für Deutschlands größte Krankenhausgesellschaft Helios dort auf das operative Ergebnis drückten. Die Anleger bekommen nun erstmals wieder eine Dividende von einem Euro, nachdem sie im Vorjahr wegen der Energiehilfen leer ausgegangen waren. 2025 sollen Umsatz und Ergebnis weiter anziehen, wie Fresenius-Chef Michael Sen am Mittwoch in Bad Homburg ankündigte.

MÜNCHEN - Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien kosten die Munich Re voraussichtlich eine Milliardensumme. Der Vorstand schätzt die Belastung auf insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Vorstandschef Joachim Wenning hält trotzdem an seinem Ziel fest, den Gewinn in diesem Jahr auf 6 Milliarden Euro nach oben zu treiben. Im vergangenen Jahr war er um 23 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Aktionäre können sich auf eine überraschend hohe Dividende freuen.

ROUNDUP: Eon-Ausblick über den Erwartungen - Investitionen nach 2028 offen

ESSEN - Der Energieversorger Eon verdient dank milliardenschwerer Investitionen prächtig. Vergangenes Jahr übertraf Eon mit dem operativen Gewinn die Markterwartungen und die Prognose für 2025 fällt ebenfalls besser aus als gedacht. Auch in den kommenden Jahren soll vor allem der für die Energiewende dringend benötigte Netzausbau ordentlich Gewinn einfahren. Wegen noch offener Regulierungsvorschriften ließ Konzernchef Leonhard Birnbaum die über das Jahr 2028 hinaus geplanten Investitionen aber offen. Die Eon-Aktie legte am Vormittag um gut vier Prozent zu.

ROUNDUP: Auto1 erwartet überraschend viel Schwung - Aktie zieht weiter an

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 geht nach einem starken Jahresschluss guter Dinge ins neue Jahr und will die Gewinne im Tagesgeschäft überraschend deutlich ausbauen. Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann sieht das erstmalige Erreichen schwarzer Zahlen beim operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) im vergangenen Jahr als Sprungbrett für mehr. "Trotz dieser starken Ergebnisse stehen wir mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent erst ganz am Anfang und sehen enormes Potenzial im europäischen Gebrauchtwagenmarkt - insbesondere im Hinblick auf unsere langfristigen Marktanteilsziele", sagte Bertermann der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch. Die Aktie setzte ihren starken Lauf fort.

ROUNDUP 2: Deutsche Telekom will zulegen - Rekorddividende für 2024

BONN - Die Deutsche Telekom will nach einem Rekordjahr 2025 weiter zulegen. Konzernchef Tim Höttges zeigte sich optimistisch, an die Entwicklung des Vorjahres anknüpfen zu können. Den Aktionären winkt unterdessen so viel Dividende wie noch nie - dennoch zeigten sie sich am Mittwoch weniger euphorisch: Die Telekom-Aktie sackte am Nachmittag um 2,3 Prozent ab - das dürfte laut JPMorgan-Analyst Akhil Dattani an Gewinnmitnahmen liegen, nachdem die T-Aktie zuletzt einen guten Lauf hatte.

ROUNDUP: AB Inbev übertrifft Erwartungen trotz schwachem Bierabsatz - Kurssprung

LEUVEN - Der weltgrößte Brauer AB Inbev hat wegen schwacher Nachfrage vor allem in China und Argentinien im vergangenen Jahr weniger Bier verkauft. Niedrigere Kosten bescherten dem belgischen Konzern aber einen höheren Gewinn, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Im laufenden Jahr will AB Inbev zulegen. Außerdem sollen die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten. Die Aktie stieg im EuroStoxx 50 um sieben Prozent auf ein Hoch seit Oktober. Seit Mitte Januar hat sich das Papier bereits um gut ein Viertel erholt.

ROOUNDUP: VW-Rivale Stellantis bleibt nach Gewinneinbruch vorsichtig - Kursminus

AMSTERDAM - Der kriselnde Opel-Mutterkonzern Stellantis geht nach einem Gewinneinbruch nicht von einer deutlichen Besserung im neuen Jahr aus. Weil das Unternehmen vor allem auf dem wichtigen US-Markt in arge Schwierigkeiten geraten war, sackte der Gewinn im vergangenen Jahr um 70 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro ab, wie der Volkswagen -Rivale am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Weil sich im Tagesgeschäft auch dieses Jahr schwierige Verhältnisse abzeichnen, selbst wenn es nicht zu noch höheren Zöllen in den USA kommen sollte, ließen Anleger die Aktie fallen.

ROUNDUP: TAG Immobilien steigert operativen Gewinn - Polen-Erlös

HAMBURG - TAG Immobilien hat das vergangene Jahr wieder mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich stand 2024 ein Gewinn von 122 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Im Vorjahr war noch ein Verlust von knapp 411 Millionen Euro angefallen. An seinen Zielen für das laufende Jahr hält der Vorstand fest. Die TAG-Aktie legte am Mittwoch bis zur Mittagszeit um knapp drei Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel steht aber noch ein kleiner Kursverlust zu Buche.

Luxussportwagen-Bauer Aston Martin bleibt in schwierigem Fahrwasser - Kursrutsch

GAYDON - Der britische Luxusautobauer Aston Martin hat weiter einen schweren Stand. Mit einem Stellenabbau soll nun Geld gespart werden. Im vergangenen Jahr wuchs der Verlust unterm Strich um ein Fünftel auf 289 Millionen Pfund (348 Mio Euro), wie Aston Martin am Mittwoch in Gaydon mitteilte. Auch die Nettoverschuldung schwoll deutlich an, und zwar auf über eine Milliarde Pfund. Zwar erwartet Chef Adrian Hallmark im neuen Jahr bedeutende Verbesserungen im Tagesgeschäft -dazu beitragen soll ein Abbau von rund 170 Beschäftigten und damit rund 5 Prozent der Belegschaft -, dennoch rutschte die Aktie in London deutlich ab.

^

Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Gerresheimer geht vorsichtig ins neuen Geschäftsjahr -BP kündigt Strategiewechsel an - Öl und Gas wichtiger als eneuerbare Energien -ROUNDUP: Bundeskartellamt prüft Unicredit-Einstieg bei Commerzbank -Astrazeneca überzeugt mit Daten zu Brustkrebsmittel

-Turkish Airlines: Großauftrag für Boeing verzögert sich weiter -Wolters Kluwer legt bei Umsatz und Ergebnisse zu - Aktie gibt deutlich nach -BayernLB spürt Krisenfolgen - aber noch wächst der Gewinn -Sportwagenbauer Porsche AG baut wie angekündigt Vorstand um -TAG Immobilien steigert operativen Gewinn - Polen-Erlös höher als erwartet -Verdi bestreikt Paketzentren und einige Briefzentren

-Adecco macht weniger Umsatz und senkt Dividende

-Asien und Nordamerika bescheren Danone überraschend viel Nachfrage -Evotec-Finanzchefin Rouxel geht - Nachfolger Mediq-Finanzchef Hitchin -EU-Kommission will weniger Bürokratie und billigere Energie -Insolvenzverwalter übernimmt bei Lilium - Betrieb ruht -US-Unternehmen will zweite Sonde zum Mond schicken

-Sandoz-Familienstiftung will großes Paket an Novartis-Aktien verkaufen -Apple-Aktionäre stehen zu Diversitäts-Initiativen

-EU-Kommission will Berichtspflichten für Unternehmen lockern -Branchenverband warnt vor Umkehr bei Förderung von Wärmepumpen -Verdi-Warnstreik - Jedes vierte Paket bleibt vorerst liegen -AT&S bekommt per 1. Mai mit Michael Mertin neuen Vorstandschef -ROUNDUP/Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal -Backhaus: EU-Agrarpolitik muss effizienter werden

-Münchner Flughafen erwartet wegen Warnstreiks viele Ausfälle -ROUNDUP/Verdi: Warnstreik am Hamburger Flughafen

-Hacker aus Nordkorea des Bybit-Milliardenraubs verdächtigt -Internationale Bahn-Verbindungen immer beliebter

-ROUNDUP: Zehn Millionen Haushalte haben Zugriff auf Telekom-Glasfaser -BR-Chefin Wildermuth ohne Gegenkandidat bei Wiederwahl°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 34,06 auf Tradegate (26. Februar 2025, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,92 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,59 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,1600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -28,61 %/+33,27 % bedeutet.