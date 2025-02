Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' - Ziel 15 Euro

Molok schrieb 14.02.25, 22:37

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Wie Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, verspricht er sich von dem Energiekonzern einen Nettogewinn in Höhe von 2,9 Milliarden Euro. Außerdem erwartet er eine Bestätigung der Mittelfristprognose für das Jahr 2028./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 19:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 00:15 / GMT



Von mir aus kann's losgehen....Kursziel 16€..göttlicher Gedanke..🤗🙏