CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.02.2025

Kursziel: 148,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt



Umsatz und operativer Gewinn legen auch in schwierigem Konjunkturumfeld weiter zu



CEWE hat gestern die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Dank eines erfreulichen Weihnachtsgeschäfts wurde die Konzern-Guidance auf der Erlösseite leicht übertroffen, während das operative Ergebnis am oberen Ende der avisierten Spanne lag.

[Tabelle]



Wachstumspfad setzt sich in moderatem Tempo fort: Der ausgewiesene Umsatz erhöhte sich um 6,7% yoy auf 832,8 Mio. EUR und lag damit über dem Zielwert von 770 Mio. bis 820 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der (umsatzerhöhenden, aber ergebnisneutralen) Umstellung eines von CEWE belieferten Handelspartners auf die provisionsbasierte Abrechnung beläuft sich der Umsatz auf 820 Mio. EUR (+5,1% yoy). Das EBIT erhöhte sich gleichzeitig um 2,6% yoy auf 86,1 Mio. EUR, womit der obere Rand der in Aussicht gestellten Bandbreite von 77 Mio. bis 87 Mio. EUR erreicht wurde. Im maßgeblichen vierten Quartal belief sich das Umsatzplus sogar auf 7,4% yoy (bereinigt: +6,1%). Allerdings blieb das EBIT in Q4 mit 80,6 Mio. EUR um 1,6% hinter dem Vorjahreswert von 81,6 Mio. EUR zurück. Hier hatten wir einen Anstieg auf 85,2 Mio. EUR erwartet. Dieser leichte Rückgang ist unserer Einschätzung nach auf eine in Q4 vorgenommene Wertberichtigung zurückzuführen, die einen Großteil der Differenz ausmachen dürfte. Details hierzu sollten mit der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses Ende März genannt werden.

Ausblick: Während die Konzern-Guidance für 2025 ebenfalls Ende März veröffentlicht wird, gehen wir davon aus, dass sich das Wachstum in ähnlicher Größenordnung wie in 2023 und 2024 fortsetzen wird. Entsprechend passen wir unsere Umsatzprognose leicht nach oben an. Dahinter steht die Annahme, dass die Nachfrage nach Urlaubsreisen und damit nachgelagert auch nach Fotobüchern trotz anhaltenden konjunkturellen Gegenwindes nicht nachlassen wird. So erwartet bspw. der Deutsche Reiseverband (DRV) ein Umsatzplus von 6% für das Gesamttouristikjahr 24/25 (01.11.24 bis 31.10.25).

Fazit: Die CEWE Group hat Umsatz und Gewinn trotz Rezession und Konsumflaute im deutschen Heimatmarkt weiter gesteigert und damit abermals die Resilienz des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Buchungseingänge auf Rekordniveau für die Sommersaison deuten bereits darauf hin, dass sich die Deutschen die Lust aufs Reisen trotz aller Krisen und ökonomischen Herausforderungen nicht nehmen lassen. Mit einem EV/EBITDA für 2025 von 4,5 halten wir die Aktie weiterhin für überaus attraktiv bewertet und erneuern unser Votum 'Kaufen' bei einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.

Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

