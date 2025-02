Bracco und Zereau arbeiten gemeinsam an einem innovativen Forschungsprogramm zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der medizinischen Bildgebung

Diese neue Phase des Forschungsprogramms mit dem Titel „The Water Project" konzentriert sich auf die Entwicklung und Erprobung von skalierbaren, robusten Urinsammel- und Filtrationsgeräten mit dem Ziel, eine nachhaltige Lösung in die radiologischen Abteilungen von Krankenhäusern zu integrieren. Patientinnen und Patienten, die in Krankenhäusern und diagnostischen Einrichtungen Kontrastmittel erhalten, benutzen spezielle Toiletten, um das Kontrastmittel aus ihrem Urin aufzufangen und zu filtern. Sobald die Filter gesättigt sind, werden sie gesammelt und von externen Partnern aufbereitet, um Rohstoffe wie Jod zurückzugewinnen, die sonst ins Abwasser gelangen würden. Diese Studie schließt an den erfolgreichen Abschluss einer früheren Studie an, in der die Leistung eines Urinfiltrationssystems für jodhaltige Kontrastmittel bewertet wurde.

Die Ankündigung erfolgt am ersten Tag des European Congress of Radiology (ECR), der vom 26. Februar bis 2. März in Wien stattfindet und in diesem Jahr auf mehr Nachhaltigkeit in der Radiologie ausgerichtet ist. Das innovative Filtrationssystem für Kontrastmittel wird auf dem ECR am Bracco-Stand (Foyer E, Ebene 0, ACV) vorgestellt. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Durch die Erhaltung der Wasserqualität und die Rückgewinnung von Ressourcen schafft diese Initiative ein Modell der Kreislaufwirtschaft, das Braccos Engagement für nachhaltige Lösungen im Gesundheitswesen und den Umweltschutz widerspiegelt. Die Zusammenarbeit mit Zereau, das technisches Know-how in der Wasserfiltrationstechnologie und innovative Sanitärlösungen in dieses Projekt einbringt, ist ein wichtiger Schritt zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks der Verwendung von Kontrastmitteln in der medizinischen Bildgebung.