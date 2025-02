Pharmaverbände erhöhen Druck auf EU-Kommission und kritisieren einseitige Kostenbelastung

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Bundesverbandes der

Engpass-Risiko durch Abwasserrichtlinie: Deutsche Pharmaverbände erhöhen Druck

auf die EU-Kommission und kritisieren einseitige Kostenbelastung



Die deutschen Pharmaverbände Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI),Pharma Deutschland und Pro Generika erhöhen wegen der erwarteten Engpässe durchdie einseitige Belastung der Pharmabranche aus der europäischenKommunalabwasserrichtlinie den Druck auf die Kommission. Sie fordern eineAufnahme der Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) in eines dersogenannten Omnibus- Verfahren. Dafür haben die Verbände zusammen im Vorfeld derneuen Omnibus-Verordnung ein Schreiben an die Europäische Kommission und dieVorsitzenden der deutschen Gruppen des Europäischen Parlamentes geschickt.Das Omnibus-Verfahren ist ein Instrument der Europäischen Kommission zurSimplifizierung und Nachbesserung von bestehenden Rechtsakten. Aus Sicht derdrei Pharmaverbände müssen schnelle Verbesserungen an zentralen Kritikpunktender Urban Waste Water Treatment Directive erreicht werden. Die Verbände betonen,dass die Richtlinie in ihrer jetzigen Fassung ein bürokratisches Monster sei,das hohe unkalkulierbare Kosten erzeugt und die Versorgung mitHuman-Arzneimitteln in Europa bedrohe. Sie halten daher ein Omnibus-Verfahrenfür ein geeignetes Mittel, um die schwerwiegenden systematischen undstrukturellen Fehler der Richtlinie kurzfristig zu korrigieren.Zu viele Unklarheiten, zu wenig ZeitZentrale Elemente der Richtlinie, die die Finanzierung einer vierten Klärstufebetreffen, wurden bis heute nicht ausgearbeitet. Für die Hersteller vonHuman-Arzneimitteln führt das bei den kommenden Ausschreibungen mit dengesetzlichen Krankenkassen, die eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren haben, zueiner nicht überschaubaren Planungs- und Rechtsunsicherheit. Die Verbände warnendavor, dass bereits Ende dieses Jahres die ersten Folgen der ErweitertenHerstellerverantwortung auftreten können, wenn sich betroffene Unternehmen nichtmehr auf die Bieterverfahren bewerben werden, da sie wegen der zusätzlichenKosten durch die Richtlinie Wirkstoffe zukünftig nicht mehr auskömmlichproduzieren können. Dies wird, insbesondere in der Basisversorgung,Lieferengpässe zur Folge haben, weshalb die Verbände jetzt von der EuropäischenKommission schnelles Handeln fordern.Ein praktikables GebührensystemAus Sicht des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie sowie von PharmaDeutschland und Pro Generika muss das System der erweitertenHerstellerverantwortung in einem Omnibus- Verfahren durch ein praktikablesGebührensystem zur Finanzierung einer vierten Klärstufe ersetzt werden. Ansätzefür die effektive Einführung einer vierten Klärstufe lägen bereits auf demTisch. Ein Beispiel für einen praktikablen Weg sei die Schweiz. Dort würden dieKosten einer vierten Klärstufe in die gesetzlichen Abwassergebühren aufgenommen.HintergrundHeute wird die Europäische Kommission eine neue Omnibus-Verordnung vorstellen.In dieser Verordnung sollen die Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unternehmenaus der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der CorporateSustainability Due Diligence Directive (CSDDD) und der EU-Taxonomiezusammengeführt und vereinfacht werden.An die Pressemitteilung ist das Schreiben (https://www.pharmadeutschland.de/index.php?id=1&type=565&file=redakteur_filesystem/public/Pressemitteilungen/UWWTD_Aufruf_fuer_Omnibus-Verfahren_25._Februar_2025.pdf) an die Vorsitzenden derdeutschen Gruppen des Europäischen Parlamentes angehängt, das wortgleich zumSchreiben an die Europäische Kommission ist.