1 Megatrend & Wachstumsmarkt mit 351 % Potenzial + Aktien & ETFs

Neben der Unterhaltung und Ablenkung vom Alltag existiert ein professioneller Bereich, in dem es mittlerweile um Preisgelder in Millionenhöhe geht. Fortune Business Insights geht allein für den eSports-Markt zwischen 2024 und 2032 von einem Wachstum um 351 Prozent auf 9,29 Milliarden US-Dollar aus.

In einer Welt, in der sich viele neue Kontakte über Social Media anbahnen und sich Menschen weltweit über das Internet vernetzen, boomen auch Online-Videospiele und eSports. Dieser Trend beschleunigte sich während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich.

Hinzu kommt ein großer Werbemarkt, der infolge einer steigenden Zahl interessierter Zuschauer entsteht, die das Geschehen über YouTube und Twitch verfolgen. Nach Statista-Angaben spielen weltweit bereits zwei Milliarden Menschen regelmäßig.

Der Videospiele-Markt könnte nach Fortune Business Insights zwischen 2023 und 2030 hingegen um 136,3 Prozent auf 665,77 Milliarden US-Dollar zulegen. Dabei dominiert Asien-Pazifik mit einem Anteil von etwa 46,03 Prozent (2022) das Geschehen.

Während die Spieler in der Vergangenheit hauptsächlich Konsolen und PCs nutzten, kommen heute vor allem Smartphones zum Einsatz.

Von diesen Entwicklungen profitieren verschiedene Anbieter.

Videospiele- & eSports-Aktien

Tencent Holdings

Einer der größten Anbieter im asiatischen Raum ist Tencent Holdings. Der chinesische Konzern erwirtschaftete 2023 etwa 49 Prozent seiner Umsätze mit Spielen, die er auch international vermarktet. Von 2022 zu 2023 wuchs Tencents Umsatz im Spielesegment um 3,76 Prozent auf umgerechnet etwa 39,2 Milliarden Euro. Dabei wuchs der internationale Umsatzanteil mit 14 Prozent noch einmal stärker. Weitere 17 Prozent der Tencent-Umsätze stammen aus Werbeeinnahmen, die ebenfalls von einer zunehmenden Zahl an Videokonten profitieren.

Die Aktie zog aufgrund verbesserter Ergebnisse zuletzt wieder stärker an.

NetEase

NetEase ist eines der führenden Internet- und Gaming-Unternehmen Chinas und entwickelt einige der weltweit beliebtesten PC- und Mobile-Spiele. Das Unternehmen besitzt eines der größten Forschungs- und Spieleentwicklungsteams, mit dem es Spielerlebnisse kreiert und sie gleichzeitig mit Unterhaltung und Bildung kombiniert. Im Geschäftsjahr 2024 stammten 79,4 Prozent der Umsätze aus dem Gamingsegment.

Die Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,7 moderat bewertet und bietet eine Dividendenrendite von 2,59 Prozent (26.02.2025).

Evolution

Ein europäischer Videospieleanbieter ist das schwedische Unternehmen Evolution. Neben Europa mit 37,8 Prozent erzielt es weitere etwa 37,9 Prozent der Umsätze in Asien. Evolution profitiert zudem vom wachsenden Online-Casino-Markt. Die Aktie notiert derzeit zu einem KGV von nur 12,6 und zu einer Dividendenrendite von 3,76 Prozent (26.02.2025).

Weitere wichtige Online-Spieleanbieter sind Electronic Arts, Activision Blizzard (privat), Nintendo, Sony, Take-Two Interactive, Sea und Microsoft.

Videospiele- & eSports-ETFs

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit einem Indexfonds gleich einen ganzen Korb an 25 Video-Gaming- und eSports-Aktien zu kaufen.

Der VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ist derzeit in seinem Segment am erfolgreichsten. Seit seiner Auflage im Juni 2019 ist er bereits um 236 Prozent gestiegen und hat damit viele Indizes wie den DAX und den MSCI World deutlich übertroffen (26.02.2025). Aufgrund der hohen Spezialisierung auf eine Branche weist er höhere Schwankungen auf und kann in bestimmten Zeiten auch schlechter als der Markt abschneiden.

Der ETF investiert physisch, thesauriert seine Erträge, kostet jährlich 0,55 Prozent der investierten Summe und verwaltet derzeit 686 Millionen Euro (26.02.2025). Zu seinen größten Positionen zählen aktuell Tencent, AMD und AppLovin.

Fazit: Video-Gaming und eSports

Der Online-Spielemarkt boomt und wird wahrscheinlich auch in den kommenden zehn Jahren weiter überdurchschnittlich wachsen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion