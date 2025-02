Münchener Verein wächst 2024 mit Rekordneugeschäft

München (ots) - Der Münchener Verein setzt seinen Wachstumskurs fort und kann

für das Jahr 2024 rückblickend eine überaus positive Entwicklung vermelden. Im

Geschäftsjahr 2024 konnte er nach vorläufigen Zahlen seine

Brutto-Beitragseinnahmen um 4,7 Prozent auf 877,9 Millionen Euro (2023: 838,3

Millionen Euro) steigern. Das Neugeschäft wuchs im Vergleich zum Vorjahr um

weitere 18 Prozent auf ein Rekordhoch, was den kontinuierlichen Erfolg der

Unternehmensstrategie der Versicherungsgruppe unterstreicht.



"Diese beeindruckenden Wachstumszahlen zeigen, dass wir mit unseren Produkten

und Services genau den richtigen Weg gehen. Unser Fokus auf Kundenzufriedenheit,

innovative Lösungen und nachhaltige Versicherungsmodelle zahlt sich aus",

erklärt CEO Dr. Rainer Reitzler und ergänzt: "Ein besonderer Dank gilt unseren

engagierten Mitarbeitenden und Vertriebspartner*innen, die mit ihrem Einsatz,

ihrer Expertise und ihrem Teamgeist maßgeblich zu diesem Erfolg beitragen."





Besonders stark entwickelte sich der Bereich Krankenversicherung, in welchem dasUnternehmen eine deutliche Steigerung des Neugeschäfts um 28,8 Prozentvermeldet. Die vorläufigen Brutto-Beitragseinnahmen für das Jahr 2024 betragenhier 660,5 Millionen Euro und somit 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) "GemeinsamGesund" bleibt auch im Jahr2024 eines der stärksten Wachstumsfelder des Münchener Verein. Ebenfallsungebrochen beliebt sind die Zusatzversicherungen wie "ZahnGesund", die sich alsfeste Größe am Markt etabliert haben.In der Lebensversicherung (LV) konnte das Neugeschäft um 0,7 Prozent und diegebuchten Brutto-Beitragseinnahmen um 2,4 Prozent auf 158,4 Millionen Eurogesteigert werden. Angesichts des anhaltenden Börsenbooms verwundert es nicht,dass fondsgebundene Lebensversicherungen ohne Garantien mit einerNeugeschäftssteigerung von 36,5 Prozent hier einen wesentlichen Wachstumstreiberdarstellten.Das Neugeschäft im Bereich Allgemeine Versicherung (AV) wuchs insgesamt um 3,5Prozent zum Vorjahr und die gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen um mehr als 4,2Prozent auf 59,1 Millionen Euro.Der Kapitalanlagenbestand der Versicherungsgruppe stieg im Vergleich zum Vorjahrleicht um 0,4 Prozent auf 7,84 Milliarden Euro. Das Eigenkapital der Gruppe wirdunkonsolidiert mit ca. 380 Millionen Euro leicht über dem Niveau des Vorjahreserwartet. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen konnte dabei 2024 um ca. 2Prozent gesteigert werden.In das neue Geschäftsjahr 2025 startete der Münchener Verein mit einemProduktionsplus von 30 Prozent, was die Versicherungsgruppe zuversichtlich aufdas laufende Geschäftsjahr blicken lässt.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dehttp://www.muenchener-verein.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5979611OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe