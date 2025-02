Münchener Rück nach Zahlen auf Allzeithoch

Trotz Gegenwind von der Wall Street versucht sich der DAX heute Morgen an der Widerstandszone zwischen 22.500 und 22.600 Punkten. Geht es darüber, ruft erneut das Allzeithoch und eine stärkere Korrektur wäre abermals abgewendet. Der Optimismus der Anleger in Frankfurt kennt in diesen Tagen scheinbar keine Grenzen. Schlimmer kann es für die deutsche Wirtschaft nicht mehr kommen, mit Schwarz-Rot kann es also nur besser werden, so lautet derzeit das Kaufargument für deutsche Aktien.

In New York ist die Geschichte genau andersherum. Bei Nvidia kann es eigentlich nicht mehr sehr viel besser laufen als in den vergangenen Quartalen. Denn spätestens seit DeepSeek ist klar, dass auch in Sachen KI die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aus technischer Sicht ist die Aktie nicht zuletzt durch den jüngsten Rutsch angeschlagen, der Markt könnte mit knapp über 150 US-Dollar die Höchstkurse für lange Zeit gesehen haben. Enttäuscht Nvidia heute Abend, dürfte auch der Gesamtmarkt leiden. Und ob sich dem der DAX dann entziehen kann, darf bezweifelt werden.

Die Zahlen der Deutschen Telekom sind als eher durchwachsen zu bezeichnen. Vor allem das schwache Inlandsgeschäft beunruhigt die Aktionäre, die heute nach einem Jahresplus von bereits 20 Prozent erste Gewinne mitnehmen. Da hilft auch die in Aussicht gestellte Rekord-Dividende von 90 Cent je Aktie nicht. Übergeordnet aber bleibt der Aufwärtstrend der Aktie völlig intakt, selbst ein Rücklauf bis auf 30 Euro sollte langfristig orientierte Anleger nicht beunruhigen.

Bei der Münchener Rück laufen die Geschäfte außerordentlich gut, das Plus beim Konzernergebnis im vergangenen Jahr lag bei 23 Prozent. Auch hier werden die Aktionäre zusätzlich zum gut laufenden Aktienkurs mit einer höheren Dividende und einem weiteren Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zwei Milliarden Euro belohnt. Die Aktie steigt dementsprechend auf ein neues Allzeithoch und bestätigt ebenfalls ihren Aufwärtstrend.