Analyst verpasst dieser Airline-Aktie ein "Buy": Kurspotenzial von 58 Prozent!

Analyst James Goodall von Redburn Atlantic stufte die Fluggesellschaft am Mittwoch von neutral auf kaufen hoch und hob sein Kursziel von 18 auf 24 US-Dollar an. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 58 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

"Die US-Luftfahrtindustrie tritt in eine Art 'Goldilocks'-Phase ein", erklärte Goodall in einer Mitteilung an Kunden. Er verwies auf anhaltende Kapazitätsbeschränkungen, die mittel- bis langfristig für Disziplin im Angebot sorgen könnten.