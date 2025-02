Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch etwas nachgeben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0475 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch über der Marke von 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0487 (Dienstag: 1,0497) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9535 (0,9526) Euro.

Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich wirkten sich kaum auf den Kurs des Euro aus. Die Konsumstimmung der Verbraucher hierzulande bleibt trüb. Nach einer Studie der Nürnberger Institute GfK und NIM legten die Konjunkturerwartungen im Februar zwar zu, die Einkommenserwartungen und die Anschaffungsneigung jedoch waren rückläufig. Auch die Sparneigung nahm zu. In Frankreich hellte sich das Verbrauchervertrauen unerwartet etwas auf, statt zu stagnieren.

Am Dienstagnachmittag hatten noch schwache US-Konsumdaten auf den Dollar gedrückt. So hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen deutlich eingetrübt. Seit Mitte Februar steht der Dollar unter Druck. Zuletzt hatten eine Reihe von Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten enttäuscht. "All das wirft die Frage auf, ob der ökonomische US-Exzeptionalismus, der ein Eckpfeiler des starken Dollars in den letzten anderthalb Jahren war, mit Verspätung doch noch bröckelt", schreibt die Commerzbank. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten hatte sich in diesem Zeitraum deutlich besser als die der EU oder die Chinas entwickelt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82868 (0,82908) britische Pfund, 156,70 (157,19) japanische Yen und 0,9392 (0,9386) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.907 Dollar. Das waren etwa 7 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he