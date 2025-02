Schritt in die richtige Richtung

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission hat heute ihren Clean Industrial Deal

und das Omnibus-Gesetz vorgestellt. Das Maßnahmenpaket soll die europäische

Industrie auf Wachstumskurs bringen und beim Übergang zum klimafreundlichen

Wirtschaften unterstützen. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer

Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Die EU-Kommission hat heute wichtige Impulse für mehr Wettbewerbsfähigkeit und

weniger Bürokratie gesetzt. Die Vorschläge sind ein guter Auftakt und wecken die

Erwartung, dass die EU-Kommission es ernst meint.





Das Baugewerbe begrüßt die geplante Verschiebung des EU-Lieferkettengesetzes umzwei Jahre. Auch dass lediglich direkte Vertragspartner mit in dieDokumentationspflichten einbezogen werden sollen, statt die gesamte Lieferkette,ist ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort.Schon lange ächzen hiesige Unternehmen unter immer penibleren Vorgaben.Deutschland ist aufgrund deutscher und europäischer Regeln mittlerweile einesder am stärksten regulierten EU-Länder. Damit die Bürokratielast für kleine undmittlere Unternehmen um 35 Prozent sinkt, wie es die EU versprochen hat, müssenBerichts- und Dokumentationspflichten weiter reduziert werden. Nur so können diemittelständischen Baubetriebe ihren Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen undklimaneutralen Europa leisten."