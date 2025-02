Mitteilung an die Aktionäre gemäß Abschnitt 45(5) des Companies Act

Johannesburg, 26. Februar 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) teilt mit, dass ihre Tochtergesellschaft Sibanye Stillwater Australia Operations Proprietary Limited (früher New Century Resources Limited) (Sibanye Australia) ihre Umweltanleihe und ihre Betriebskapitalfazilitäten (die umstrukturierten Fazilitäten) umstrukturiert hat. In diesem Zusammenhang hat Sibanye-Stillwater zugestimmt, zusätzliche Darlehensmittel bereitzustellen und seine bereits bestehenden Garantien für und im Namen von Sibanye Australia umzustrukturieren.

Wie in den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (der Companies Act) vorgeschrieben, weist Sibanye-Stillwater darauf hin, dass der Board of Directors des Unternehmens (der „Board“) gemäß dem auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 28. Mai 2024 (die „Hauptversammlung“) gefassten Sonderbeschluss einen Beschluss gefasst hat, die Verschuldung von Sibanye Australia im Rahmen der Abkommen zu den umstrukturierten Fazilitäten zu garantieren, wobei diese Garantie die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für nahestehende und miteinander verbundene Unternehmen des Unternehmens darstellt (die finanzielle Unterstützung). Die Aktionäre werden gemäß Abschnitt 45(5)(a) des Gesetzes darüber informiert, dass die finanzielle Unterstützung ein Zehntel von 1 % des Reinvermögens des Unternehmens übersteigt.

Nach Abwägung aller vernünftigerweise vorhersehbaren finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Companies Act hat sich der Board of Directors davon überzeugt, dass:

- das Unternehmen unmittelbar nach der Bereitstellung der oben genannten finanziellen Unterstützung den Solvenz- und Liquiditätstest gemäß Abschnitt 4 des Companies Act bestehen würde.

- alle relevanten Bedingungen und Einschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung durch das Unternehmen, die in der Gründungsurkunde des Unternehmens enthalten sind, erfüllt sind.

- die Bedingungen, zu denen eine solche finanzielle Unterstützung gewährt wird, für das Unternehmen fair und angemessen sind.

