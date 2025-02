Auto1 auf Dreijahreshoch nach Zahlen und Ausblick

(neu: Kurs weiter gestiegen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv gewertete Quartalszahlen und ein unerwartet optimistischer Ausblick von Auto1 haben die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers am Mittwoch nach oben katapultiert. Am Nachmittag stiegen die Papiere auf Tageshoch und legten um 18,6 Prozent auf 22,30 Euro zu. Das war der höchste Stand seit 2021. Anfang 2024 war es noch weniger als 7 Euro wert gewesen. Seit Beginn dieses Jahres hat der Kurs um mehr als 40 Prozent zugelegt. Für längerfristige Anleger ist das aber trotzdem nur ein Trostpflaster: Im Frühjahr 2021 war Auto1 zu 38 Euro je Stück an die Börse gegangen und am ersten Handelstag bereits auf über 50 Euro gestiegen.

Auto1 geht nach einem starken Jahresschluss guter Dinge ins neue Jahr und will die Gewinne im Tagesgeschäft überraschend deutlich ausbauen. Die Berliner schrieben 2024 beim operativem Ergebnis (bereinigtes Ebitda) mit gut 109 Millionen Euro erstmals schwarze Zahlen, nachdem im Jahr zuvor noch ein operativer Verlust von fast 44 Millionen angefallen war.