Silberstreif am Horizont? Nel: Aktie nach Zahlen deutlich im Plus - dürfen Anleger wieder hoffen? Zur Wochenmitte hat Nel seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Danach zog der Kurs deutlich an. Gibt es beim Wasserstoffspezialisten einen Silberstreif am Horizont oder bleibt die Lage bei Nel weiter angespannt?