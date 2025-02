Precisely stellt KI-basierte Weiterentwicklungen und erweiterten Data Governance-Service der Data Integrity Suite vor

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Unternehmen können damit ihre Daten

integrieren, verwalten und die Bereitschaft für vertrauenswürdige Analysen,

zuverlässige KI-Einsichten und eine schnellere Wertschöpfung verbessern.



Precisely

(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,

einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt,

dass die Precisely Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/da

ta-integrity/precisely-data-integrity-suite?utm_source=Referral&utm_medium=Press

-Release) erheblich weiterentwickelt wurde, unter anderem mit KI-gesteuerten

Innovationen, einem verbesserten Data-Governance-Service und erweiterten

Datenintegrationsfunktionen. Diese Weiterentwicklungen adressieren zentrale

Herausforderungen im Bereich der Unternehmensdaten, wie die Verbesserung der

Datenzugänglichkeit, die Ermöglichung einer geschäftsfreundlichen Governance und

die Automatisierung manueller Prozesse. Zusammen helfen sie Unternehmen, die

Effizienz zu steigern, den ROI ihrer Dateninvestitionen zu maximieren und

sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Snowflake Registered (A) Aktie Beiträge: 202 Beiträge:

Die Innovationen kommen zur rechten Zeit, denn der Druck auf die Unternehmenwächst, KI-Fähigkeit zu erlangen, Data-Governance-Programme zu stärken und dieCloud einzuführen - und das alles in einer sich ständig weiterentwickelndenregulatorischen Landschaft.Zu den wichtigsten Highlights gehören:AI Manager zur Sicherstellung vertrauenswürdiger Daten für AnalysenMit dem AI Manager können Kunden die generativen KI-Funktionen innerhalb derData Integrity Suite nutzen und gleichzeitig die vollständige Kontrolle über dieDatenhoheit und die Einhaltung von Vorschriften behalten:- Flexible KI-Modell-Integration: Unternehmen können ihre großen Sprachmodelle(LLM) mit der Data Integrity Suite registrieren, beginnend mit AWS Bedrock, umsicherzustellen, dass sie die rechtlichen und beschaffungsspezifischenAnforderungen ihres Unternehmens erfüllen.- Skalierbare KI/ML-Funktionalität: Unternehmen können die KI-Nutzung innerhalbder Suite effizient skalieren, indem sie externe LLMs nutzen, wobei dieVerarbeitung über die Infrastruktur erfolgt, in der sich das Modell befindet.Kunden können die Funktionalität je nach Geschäftsanforderungen ein- oderausschalten und haben so die volle Kontrolle darüber, wann und wie KIeingesetzt wird.- Automatisierte Verwaltung von Metadaten: KI-generierteKatalog-Asset-Beschreibungen reduzieren den manuellen Aufwand erheblich undverbessern die Qualität der Metadaten - so können sich die Teams aufstrategischere Aufgaben konzentrieren.