Deutsche Indizes im Aufwind: DAX, MDAX und SDAX mit starken Zuwächsen!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,17% und steht aktuell bei 22.784,74 Punkten. Ähnlich positiv entwickelt sich der MDAX, der um 1,28% zulegt und nun bei 28.597,54 Punkten notiert. Auch der SDAX zeigt mit einem Plus von 1,08% auf 15.109,19 Punkte eine erfreuliche Performance. Im Gegensatz dazu verzeichnet der TecDAX einen leichten Rückgang von 0,09% und steht derzeit bei 3.850,05 Punkten. Dies deutet auf eine gemischte Stimmung im Technologiesektor hin. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones mit einem Plus von 0,27% auf 43.737,11 Punkte eine moderate Aufwärtsbewegung. Der S&P 500 hingegen kann mit einem deutlicheren Anstieg von 0,76% auf 6.002,33 Punkte überzeugen. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend positives Bild an den Aktienmärkten, wobei insbesondere die deutschen Indizes DAX, MDAX und SDAX starke Zuwächse verzeichnen. Der TecDAX bildet hier eine Ausnahme mit einem leichten Minus, während die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 ebenfalls im Plus notieren.Fresenius führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 6.65% an, gefolgt von Münchener Rück mit 4.79% und Heidelberg Materials, das um 3.92% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Merck einen Rückgang von -0.44%, während Zalando um -1.15% fiel.Deutsche Telekom musste einen Verlust von -2.79% hinnehmen.Die AUTO1 Group sticht im MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 19.62% hervor. ThyssenKrupp folgt mit 6.46% und Redcare Pharmacy mit 5.87%.K+S fiel um -2.08%, während HelloFresh einen Rückgang von -3.92% erlebte. Stroeer verzeichnete den größten Verlust mit -9.05%.Kloeckner führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 12.11%, gefolgt von Salzgitter mit 9.05% und SMA Solar Technology, das um 3.80% zulegte.Im SDAX musste adesso einen Rückgang von -1.14% hinnehmen, während STRATEC um -1.56% fiel. Springer Nature verzeichnete den größten Verlust mit -4.35%.AIXTRON führt die TecDAX-Werte mit einem Anstieg von 3.84%, gefolgt von HENSOLDT mit 3.57% und Carl Zeiss Meditec, das um 3.29% zulegte.Evotec fiel um -1.21%, während TeamViewer einen Rückgang von -1.30% erlebte. Deutsche Telekom verzeichnete ebenfalls einen Verlust von -2.79%.Im Dow Jones sticht NVIDIA mit einem Anstieg von 4.39% hervor, gefolgt von Sherwin-Williams mit 2.98% und Walt Disney mit 2.03%. Apple musste einen Rückgang von -1.79% hinnehmen, während Merck & Co um -2.35% fiel. Amgen verzeichnete einen Verlust von -2.46%.Super Micro Computer führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 18.69%, gefolgt von Axon Enterprise mit 17.34% und Intuit mit 13.26%.The Hershey fiel um -3.85%, während Campbell Soup einen Rückgang von -4.01% erlebte. Verisk Analytics verzeichnete den größten Verlust mit -4.37%.