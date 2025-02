Forschungs- und Innovationspolitik schlagkräftiger machen

Sperrfrist: 26.02.2025 16:00

Berlin (ots) - Struktureller Schwäche der deutschen Wirtschaft entgegenwirken -

Ministerien sachgerecht zuschneiden - Treffsicherheit und Effizienz von

Politikmaßnahmen erhöhen - Hemmnisse für die Nutzung von Innovationen abbauen -

Digitale und agile öffentliche Verwaltung aufbauen





Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat heute ihr neuesJahresgutachten an die Bundesregierung übergeben. Darin betont sie, dass dieForschungs- und Innovationspolitik in der neuen Legislaturperiodeschlagkräftiger werden muss. "In den letzten Jahren ist die Forschungs- undInnovationspolitik auf der Stelle getreten", sagt der Vorsitzende der EFI, Prof.Uwe Cantner von der Universität Jena. "Verantwortlich dafür waren Mängel bei derPriorisierung von Themen, bei der ressortübergreifenden Koordinierung vonPolitik und bei der Umsetzung von Maßnahmen. So kann es nicht weitergehen."Struktureller Schwäche der deutschen Wirtschaft entgegenwirkenEs steht viel auf dem Spiel. "Die aktuelle konjunkturelle Schwäche geht miteiner tiefgreifenden strukturellen Schwäche der deutschen Wirtschaft einher",betont Cantner. Den Auswirkungen des durch Digitalisierung und Dekarbonisierunggetriebenen transformativen Wandels stehen in unzureichendem Maße Innovationenund neue Geschäftsmodelle gegenüber. Die Unternehmen in Deutschland haben massivan Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Sie müssen wieder innovativer werden, damitsich die langfristigen Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaftverbessern. "Nur ein ökonomisch starkes Deutschland wird finanziell in der Lagesein, zeitnah große gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen", sagtCantner. "Es gilt, Wirtschaft und Gesellschaft auf Nachhaltigkeit undDigitalisierung auszurichten, den demografischen Wandel zu begleiten, dasBildungssystem umzubauen und nicht zuletzt eine starke militärischeVerteidigungsfähigkeit aufzubauen."Die EFI sieht deshalb die Notwendigkeit, in der kommenden Legislaturperiode dieForschungs- und Innovationspolitik ins Zentrum des Regierungshandelns zu rückenund ihr über eine Neuausrichtung von Governance-Strukturen, inhaltlicheFokussierung und höhere prozessuale Effizienz zu mehr Schlagkraft zu verhelfen.Ministerien sachgerecht zuschneidenDie Zuständigkeiten für die Forschungs- und Innovationspolitik sollten in einemBundesministerium für Forschung, Innovation und Technologie (BMFIT) gebündeltwerden. Derzeit liegen sie zum Teil im Bundesministerium für Bildung und