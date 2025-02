Bundesregierung sollte sich nicht in Subventionswettläufe hineinziehen lassen

Sperrfrist: 26.02.2025 16:00

Berlin (ots) - Industriepolitik zur Förderung von Nachhaltigkeit,

Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität zunehmend populär - Industriepolitische

Strategien mit erheblichen Risiken verbunden - Gute Industriepolitik stets auf

Förderung unternehmerischen Handelns gerichtet





Das neue Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)wurde heute an die Bundesregierung übergeben. Die EFI skizziert in ihremGutachten, wie eine wirkmächtige Industriepolitik aussehen sollte und welcheFehler dringend zu vermeiden sind.Renaissance der IndustriepolitikIn der jüngeren Vergangenheit haben die Regierungen verschiedenerWirtschaftsräume in verstärktem Ausmaß mit industriepolitischen Maßnahmen in dasWirtschaftsgeschehen eingegriffen. Der vermehrte Rückgriff aufindustriepolitische Maßnahmen wird vor allem mit drei Zielsetzungen begründet,die durch aktuelle globale Entwicklungen an Bedeutung gewonnen haben:Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen sowietechnologische und ökonomische Souveränität.Industriepolitische Eingriffe sind nach Auffassung der EFI allerdings mit einemgrundsätzlichen Problem verbunden: Die verantwortlichen politischenEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger verfügen oft nur überbegrenztes Wissen darüber, wie sich Technologien und Geschäftsmodelle sowie dieNachfrage nach ihnen entwickeln werden. "Das zur Entwicklung und Anwendung neuerTechnologien und Geschäftsmodelle erforderliche Wissen ist in den Unternehmen inder Regel in größerem Umfang vorhanden als bei den staatlichen Akteuren", hebtProf. Uwe Cantner von der Universität Jena und EFI-Vorsitzender hervor.Anwendung industriepolitischer Maßnahmen mit Risken verbunden"Die Politik sollte sich stets bewusst sein, dass die Formulierung langfristigerindustriepolitischer Strategien auf der Basis ihres zwangsläufig begrenztenWissens erhebliche Risiken birgt", gibt Professor Christoph M. Schmidt vom RWI -Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und EFI-Mitglied zu bedenken."Umgekehrt ist allerdings auch der Verzicht auf eine strategische Festlegung mitder Gefahr verbunden, wichtige technologische Entwicklungen durch unzureichendeUnterstützung und nicht angepasste Rahmenbedingungen zu verpassen."Ausschlaggebend ist daher die konkrete Ausgestaltung industriepolitischerMaßnahmen. So lässt sich die Entscheidung darüber, wann eine Maßnahme begonnenund nach welchen Kriterien sie beendet werden sollte, wissenschaftlich nicht