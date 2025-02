Deutschlands Chance auf eine globale Spitzenposition

Sperrfrist: 26.02.2025 16:00

Berlin (ots) - Hervorragende Ausgangslage, um Quantentechnologien maßgeblich

voranzutreiben - Europäische Zusammenarbeit essenziell - Transfer von

Forschungsergebnissen verstärkt in den Fokus rücken - Quantenforschung braucht

Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat heute ihrJahresgutachten an die Bundesregierung überreicht. Ein zentrales Thema ist dasPotenzial neuer Quantentechnologien, die in verschiedenen Feldern bahnbrechendeInnovationen versprechen: von leistungsstarken Quantencomputern überultrapräzise Sensoren bis hin zu hochsicheren Kommunikationssystemen. DeutscheAkteure haben gute Voraussetzungen dafür, langfristig mit der Konkurrenz aus denUSA und China mitzuhalten und eine führende Rolle in diesen Zukunftsfelderneinzunehmen. Obwohl die Entwicklung vieler Quantentechnologien noch am Anfangsteht, müssen bereits heute die richtigen strategischen Weichen gestellt werden.Vor allem bedarf es europäisch koordinierter Anstrengungen und einerverlässlichen Forschungs- und Innovationspolitik der neuen Bundesregierung.Hervorragende Ausgangslage, um Quantentechnologien maßgeblich voranzutreibenDie Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum Jahr der Quantenwissenschaft undQuantentechnologien erklärt. "Das Quantenjahr 2025 ist ein wichtiges Zeichen",erklärt Prof. Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs "DigitaleÖkonomie" am ZEW Mannheim und stv. Vorsitzende der EFI, "dennQuantentechnologien gelten als Schlüsseltechnologien der Zukunft." Neben einerenorm gesteigerten Rechenleistung durch Quantencomputer versprechen die neuenTechnologien hochsichere Kommunikation, wichtige Fortschritte in der autonomenNavigation und Durchbrüche in der medizinischen Diagnostik. "Viele Anwendungender Quantentechnologien, wie universell einsetzbare Quantencomputer, sindaktuell noch weit von der Marktreife entfernt. Dies eröffnet Deutschland dieChance, die weiteren Entwicklungen mitzugestalten und Quantentechnologienmaßgeblich voranzutreiben", so Bertschek weiter. "Denn dank exzellenterGrundlagenforschung und einer starken Tradition in der Quantenphysik hatDeutschland hierfür eine hervorragende Ausgangsposition."Europäische Zusammenarbeit essenziellDer Wettlauf um die Spitzenposition bei Quantentechnologien wird aktuell vorallem von Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus den USA, der EU und Chinabestimmt. Besonders bemerkenswert ist Chinas rasante Aufholjagd in den letztenzwei Jahrzehnten: Während zu Beginn der 2000er Jahre noch rund 85 Prozent der