Herausforderungen bei der Wasserversorgung bedürfen innovativer Lösungen

Sperrfrist: 26.02.2025 16:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Berlin (ots) - Innovative Konzepte in Reallaboren erproben - Innovationsanreize

ohne rationale Wasserbewirtschaftung gering - Wer verschmutzt, sollte zahlen

oder innovative Lösungen einführen - Strukturanpassungen und Yard-Stick

Wettbewerb in der Wasserwirtschaft erstrebenswert





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat heute ihr neuesJahresgutachten an die Bundesregierung übergeben. Darin betont sie die Bedeutungvon Innovationen für die deutsche Wasserwirtschaft, um den kommendenHerausforderungen begegnen zu können. "Obwohl Deutschland ein wasserreiches Landist, wird es zukünftig aufgrund des Klimawandels regional und saisonal häufigerzu Wasserknappheiten kommen. Zunehmend sind daher Nutzungskonflikte zu erwarten,die jedoch über technologische und institutionelle Innovationen abgemildertwerden können", erklärt Prof. Friederike Welter, Präsidentin des Instituts fürMittelstandsforschung (IfM) Bonn und Mitglied der EFI. "Insbesondere muss dieGewässerqualität, die durch Düngemittel und Pestizide sowie durchMedikamentenrückstände und Mikroplastik erheblich gemindert ist, durchinnovative Lösungen verbessert werden."Innovative Konzepte in Reallaboren erprobenViele deutsche Wasserbetriebe sind bei der Erprobung und Einführung neuerTechnologien und Verfahren zurückhaltend, da sie primär die Wasserversorgung derBevölkerung zu adäquaten Preisen sicherstellen müssen. Sie sind daher wenigbereit, unzureichend getestete neue Lösungsansätze einzuführen. "Reallabore, wiein der von der Bundesregierung verabschiedeten Nationalen Wasserstrategievorgesehen, bieten die Chance, in einem abgegrenzten Raum wasserwirtschaftlicheNeuerungen in der Anwendung auszuprobieren und zu optimieren. Dadurch können dieWasserbetriebe leichter von der Praktikabilität und Verbesserungen überzeugtwerden", berichtet der Vorsitzende der EFI, Prof. Uwe Cantner von derFriedrich-Schiller-Universität Jena. Neben technologischen Innovationen solltenin diesen Reallaboren institutionelle Innovationen wie die Anpassung derWasserentnahmerechte oder der Wasserhandel zur Vermeidung vonWassernutzungskonflikten erprobt werden.Innovationsanreize ohne rationale Wasserbewirtschaftung geringGenaue Kenntnisse über Wasserentnahmerechte und Wasserentnahmen sowie dasVorliegen von Wasserpreisen, die sich an Wasserknappheit orientieren, sindwichtige Voraussetzungen, um technologische Neuerungen für die Wasserwirtschaftökonomisch sinnvoll zu entwickeln und einzusetzen. Allerdings fehlen diese für