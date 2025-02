KI-Megamarkt trifft auf Gesundheitsbranche

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Megatrend für das Jahr 2025 und darüber hinaus. Der Markt ist seit einiger Zeit in Bewegung. Mit dem neuen US-Präsidenten, der in Sachen KI eine Vorreiterrolle einnehmen will, ist eine weitere dynamische Entwicklung auch weltweit absehbar.

NetraMark Holdings (CSE: AIAI / WKN: A3D5X9) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine-Learning-Lösungen für die Pharmaindustrie spezialisiert hat.

Das Hauptziel ist es durch Einsatz von KI die Zuverlässigkeit und Effizienz von klinischen Studien erheblich zu steigern.

Bedenken Sie: der KI-Markt belief sich im Jahr 2023 bereits auf beeindruckende 160 Milliarden USD (US Dollar). Schätzungen gehen davon aus, dass der KI-Markt bis 2030 um das Zehnfache auf 1,6 Billionen US-Dollar anwachsen wird.

Der globale Markt für künstliche Intelligenz explizit im Gesundheitsbereich wird bis 2030 voraussichtlich 164,16 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 14,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was einer CAGR (durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate) von 49,1 % entspricht, berichtet das auf disruptive Technologien spezialisierte Beratungsunternehmen Markets and Markets.



Quelle: NetraMark Holdings

Gegründet im Jahr 2016 von Dr. Joseph Geraci, zielt NetraMark Holdings (CSE: AIAI / WKN: A3D5X9) darauf ab, Lücken in der pharmazeutischen Forschung zu schließen, indem es Algorithmen einsetzt, die die Art und Weise verändern, wie KI in dieser Branche genutzt wird. Die Hauptplattform des Unternehmens, NetraAI, ermöglicht es Wissenschaftlern, vielschichtige Datensätze zu analysieren, um bei der Erforschung neuer Medikamente Zusammenhänge in Bezug auf Wirksamkeit, Unverträglichkeit und Placebo-Reaktionen zu identifizieren.

NetraMark ist an verschiedenen Börsen notiert, darunter die Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Ticker AIAI, die Frankfurter Börse unter dem Symbol 8TV und der WKN A3D5X9 und die OTCQB unter AINMF.

In den letzten Wochen hat das Unternehmen mehrere bedeutende Pressemitteilungen veröffentlicht:

25. Februar 2025: NetraMark gibt die Zusammenarbeit mit dem Ontario Brain Institute bekannt. KI-gestützte Neuroanalytik für schwere Depressionen soll vorangetrieben werden.

18. Februar 2025: NetraMark kündigte an, auf dem jährlichen Treffen des International Society for CNS Clinical Trials and Methodology (ISCTM) neuartige KI-basierte Werkzeuge zur Trennung von Behandlungsgruppen in klinischen Studien vorzustellen.

12. Februar 2025: Das Unternehmen gab die Einführung von NetraAI 2.0 bekannt, einer weiterentwickelten Plattform zur Analyse klinischer Studien, die mit KI-gestützten Erkenntnissen arbeitet.

4. Februar 2025: NetraMark veröffentlichte ein Unternehmensupdate, in dem wichtige Fortschritte hervorgehoben wurden, darunter die Ernennung von Dr. Angelico Carta zum Chief Strategy Officer, eine bedeutende Zusammenarbeit mit einem großen Pharmaunternehmen, die Erweiterung des Vorstands, eine gestärkte finanzielle Position und die Zusammenarbeit mit einer neuen Marketing- und Investor Relations-Agentur.



Erst in dieser Woche präsentierte sich das Unternehmen auf dem 14. IIF (International Investors Forum). Der CEO George Achilleos gab interessente Ein- und Ausblicke vor einem interessierten und internationalen Publikum bestehend aus Analysten, institutionellen Anlegern und Privatinvestoren.

Den Direktlink finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=LQC5EHqRa4w







Die Künstliche Intelligenz (KI) hat einen enormen Einfluss auf die Gesundheits- und Wellnessbranche und wird von führenden Experten als der Wachstumsmarkt der Zukunft angesehen.

Diese Entwicklungen unterstreichen NetraMarks Engagement, die Effizienz und Genauigkeit klinischer Studien durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien zu verbessern.





Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

Einfluss der KI auf die Gesundheitsbranche

KI revolutioniert die Gesundheitsbranche durch innovative Technologien, die Effizienz, Präzision und Personalisierung verbessern:

Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Gesundheitsbranche sind vielfältig.

KI-gestützte Systeme revolutionieren die Diagnostik und Früherkennung von Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurologischen Störungen, indem sie Bildverarbeitungstechnologien wie Röntgen oder MRT nutzen und Biomarker analysieren.

Darüber hinaus hilft KI Ärzten bei der Entwicklung personalisierter Behandlungspläne, indem sie Daten aus Patientenakten, genetischen Profilen und wissenschaftlicher Literatur analysiert.

In der Chirurgie ermöglichen KI-gesteuerte Roboter wie das Da Vinci Surgical System minimalinvasive Eingriffe mit hoher Präzision.



Quelle: NetraMark Holdings

Telemedizin und virtuelle Gesundheitsassistenten, wie Chatbots und KI-gestützte Plattformen, verbessern den Zugang zur Versorgung, indem sie eine schnelle Beratung bieten und medizinische Probleme triagieren.

KI beschleunigt auch die Medikamentenentwicklung, indem sie Molekülstrukturen analysiert und potenzielle Wirkstoffe simuliert.

Schließlich nutzen Wearables und KI-Anwendungen Echtzeitdaten, um Gesundheitsrisiken vorherzusagen und Patienten zu Präventionsmaßnahmen zu motivieren.

Insgesamt bringt der Einsatz von KI die Effizienz, Präzision und Personalisierung in der Gesundheitsbranche auf ein ganz neues Level.

Durch Einsatz von KI soll die Zuverlässigkeit und Effizienz von klinischen Studien erheblich gesteigert werden.

„NetraAI wurde von Anfang an als Drehscheibe entwickelt, um die Fähigkeit jeder maschinellen Intelligenz zu verbessern, Teilpopulationen von Patienten in klinischen Studien zu verstehen“, sagte Dr. Joseph Geraci, Gründer und Chief Technology Officer von NetraMark. „Angesichts der rasanten Entwicklung von KI sind wir mit NetraAI 2.0 in einer einzigartigen Position, um die Grenzen der Innovation zu verschieben und neu zu definieren, wie klinische Studien konzipiert und verstanden werden.“





KI in der Gesundheitsbranche = Megamarkt



Was genau ist NetraAI?

Die KI-basierte Methode NetraAI unterscheidet sich von anderen Methoden dadurch, dass sie Fokusmechanismen enthält, um kleine Datensätze in erklärbare und unerklärbare Teilmengen aufzuteilen. Unerklärbare Teilmengen führen aufgrund schlechter Korrelationen zu suboptimalen Modellen und ungenauen Erkenntnissen. NetraAI nutzt die erklärbaren Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten, die die Erfolgsaussichten einer klinischen Studie erhöhen können. Faktoren, die das Ansprechen auf Behandlung und Placebo sowie unerwünschte Ereignisse beeinflussen, werden berücksichtigt. Im Gegensatz dazu ordnen andere KI-Methoden jeden Patienten einer Klasse zu, was zu einer Überanpassung führen kann. Dadurch gehen wichtige Informationen verloren, die zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie genutzt werden könnten. NetraAI ermöglicht es, diese Informationen zu nutzen und somit die Leistung von klinischen Studien zu verbessern.

Nur 12% aller möglichen neuen Medikamente werden tatsächlich zugelassen

Von der Arzneimittelentdeckung bis zur FDA-Zulassung dauert die Entwicklung eines neuen Medikaments im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre und kostet 2,6 Milliarden USD.



Weniger als 12% der Medikamentenkandidaten, die es in die Phase 1 der klinischen Studien schaffen, werden am Ende von der FDA zugelassen.

Genau hier setzt NetraMark Holdings (CSE: AIAI / WKN: A3D5X9) mit seiner Technologie an. Die Fehlrate von 88% soll drastisch reduziert und unnötiger finanzieller sowie zeitlicher Aufwand bei der Forschung vermieden werden.



Quelle: NetraMark Holdings

NetraAI 2.0 bietet zudem während der laufenden Studie in Echtzeit Einblicke in den Fortschritt.

Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Die Lösungen von NetraMark bieten daher ein großes Potenzial für die personalisierte Medizin und präzise Therapieansätze.

Strategische Zusammenarbeit mit Top-5-Pharmaunternehmen

Wie bereits am 9. Dezember 2024 bekannt gegeben, hat NetraMark eine Pilot-Kooperationsvereinbarung mit einem der Top-5-Pharmaunternehmen (gemessen an der Marktkapitalisierung) abgeschlossen. Die Initiative zielt darauf ab, die NetraAI-Technologie zu nutzen, um neue Erkenntnisse über Patientenpopulationen zu gewinnen und so die Entwicklung von Behandlungen für Autoimmunkrankheiten durch den Kunden zu verbessern. Diese Zusammenarbeit entspricht einem der Hauptziele des Unternehmens - der Validierung der Technologie durch wichtige Kooperationen und Co-Publikationsmöglichkeiten.

News vom 25. Februar: NetraMark gibt die Zusammenarbeit mit dem Ontario Brain Institute bekannt. KI-gestützte Neuroanalytik für schwere Depressionen soll vorangetrieben werden

NetraMark Holdings und das Ontario Brain Institute (OBI) arbeiten zusammen, mit dem Ziel, innovative Neuroanalytik-Tools zu entwickeln, die die Verarbeitung von verschiedenen Gehirndaten rationalisieren und für maschinelles Lernen fit machen soll.

„Diese Zusammenarbeit mit OBI ist ein bedeutender Meilenstein für NetraMark, der es uns ermöglicht, KI zu nutzen, um die Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit und die klinische Entscheidungsfindung zu verbessern“, sagte Joseph Geraci, Chief Scientific und Technical Officer von NetraMark. „Durch die Entwicklung hochentwickelter Pipelines für maschinelles Lernen tragen wir dazu bei, die personalisierte Medizin voranzutreiben, Entdeckungen im Bereich neuropsychiatrischer Erkrankungen zu beschleunigen und die Art und Weise zu verbessern, wie wir unseren Kunden helfen, ihre psychiatrischen klinischen Studien besser zu verstehen.“

Die Zusammenarbeit mit dem Ontario Brain Institute wird es NetraMark ermöglichen, KI für die Forschung im Bereich psychische Gesundheit und klinische Entscheidungsfindung einzusetzen. Das Unternehmen ist bestrebt, personalisierte Medizin voranzutreiben und die Entdeckungen im Bereich neuropsychiatrischer Erkrankungen zu beschleunigen.

„Am Ontario Brain Institute sind wir bestrebt, personalisierte Behandlungspfade zu identifizieren, die die Ergebnisse für Menschen mit schweren depressiven Störungen verbessern“, sagte Dr. Tom Mikkelsen, Präsident und wissenschaftlicher Leiter des OBI. „Wir sind stolz darauf, durch diese Zusammenarbeit mit dem Centre for Analytics unsere Arbeit mit NetraMark fortzusetzen und zu sehen, wie sie unsere Programme nutzen, die Unternehmen bei der Entwicklung, Erprobung und Validierung neuer und innovativer Therapien für MDD und andere Hirnerkrankungen unterstützen sollen.“

Weitere Information zu NetraMark Holdings (CSE: AIAI / WKN: A3D5X9) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.netramark.com/

Beste Grüße

Daniel Schaad

Quellenangaben:

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Autor (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von NetraMark Holdings.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.