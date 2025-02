ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Bilanzen treiben an - Stoxx 600 auf Rekordhoch An Europas Börsen ist es am Mittwoch kräftig aufwärts gegangen. Rückenwind bekamen die Märkte von starken Quartalsbilanzen einiger Branchenschwergewichte wie Anheuser Busch Inbev (AB Inbev) und Munich Re . Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 …