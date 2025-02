ATX mit deutlichen Gewinnen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch sehr starke Kursgewinne verbucht, nachdem die Zuwächse über den gesamten Handelstag kontinuierlich ausgeweitet worden waren. Der heimische Leitindex ATX schloss um deutliche 2,96 Prozent höher auf 4.229,96 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar nach oben. Im Fokus stand die auf Hochtouren laufende Unternehmensberichtssaison.

Am heimischen Aktienmarkt rückten Wienerberger, EVN und FACC mit Zahlenvorlagen in den Fokus. Vor allem die Wienerberger-Papiere zogen mit einem Kurssprung in Höhe von 11,3 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. 2024 sei für Wienerberger das "drittbeste Jahr in der Unternehmensgeschichte" gewesen. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Viertquartalsergebnisse des weltgrößten Ziegelherstellers als über den eigenen und den Markterwartungen. Auch der Dividendenvorschlag lag weit über den Prognosen des Instituts.