Kloeckner - Aktie im Rampenlicht - 26.02.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,96 % geändert.

Hoffnungen auf eine anziehende Wirtschaft sowie positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte ein kräftiges Plus beschert. Der Dax schloss mit einem Gewinn von 1,71 Prozent bei 22.794,11 Punkten und näherte …

Die Aktienmärkte zeigen heute ein überwiegend positives Bild: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX leicht. Auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 verzeichnen Gewinne.

Die Hoffnung auf eine anziehende Wirtschaft sowie positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in Kauflaune versetzt. Nach dem durchwachsenen Wochenstart sah es für den Dax am Nachmittag mit plus …