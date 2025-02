Deutschland muss Innovationsrückstand aufholen / VDI-Statement von Adrian Willig (FOTO)

Berlin (ots) - Das Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und

Innovation (EFI) zeigt deutlich: Deutschlands Innovationsfähigkeit steht massiv

unter Druck. Bürokratische Hürden, langsame Entscheidungsprozesse und

unzureichende Investitionen in Schlüsseltechnologien bremsen den Fortschritt.

Der VDI fordert seit Langem entschlossenes Handeln.



"Abwarten können wir uns in keiner Weise leisten. Es ist Zeit, Taten sprechen zu

lassen, Verantwortung für den Standort und die Bevölkerung zu übernehmen.

Bildung, Energieversorgung, Infrastruktur, Kreislaufwirtschaft, Künstliche

Intelligenz, Mobilität - all diese Transformationsfelder erfordern

entschlossenes und faktenbasiertes Handeln", sagt VDI-Direktor Adrian Willig.





Das Gutachten kommt unter anderem zu diesen Punkten, denen aus Sicht des VDIbesonderes Augenmerk gelten sollte:Innovationspolitik ist zu langsam und ineffektivDie Umsetzung vieler ambitionierter Ziele in der Forschungs- undInnovations-Politik ist ins Stocken geraten. Schnelle und unbürokratischeMaßnahmen sind dringend erforderlich, um den Innovationsstandort Deutschland zustärken.Bürokratie als HemmschuhRegulatorische Hürden und langwierige Genehmigungsverfahren behindernUnternehmen und vor allem Start-ups. Effiziente Strukturen sind notwendig, umInnovationsprozesse zu beschleunigen.Schwache InnovationsdynamikDer Handlungsbedarf wird durch stetig sinkende Patentanmeldungen seit 2018 imGutachten bestätigt. Deutschlands Innovationsquote ist rückläufig undverschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit.Technologischer Rückstand wächstBesonders in Künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und Materialwissenschaftenverliert Deutschland an Boden gegenüber China, Südkorea und den USA.Ohne langfristige Zukunftsstrategie bleibt Industriepolitik StückwerkAdrian Willig betont in diesem Zusammengang die Wichtigkeit von Ingenieuren undIngenieurinnen. "Denn ohne sie bleiben viele dieser Reformideen Theorie.Energiewende, Digitalisierung, Fortschritte in der Medizintechnik, technischeLösungen zur Klimaanpassung, KI, Produktion, Mobilität - all das braucht nichtnur politische Weichenstellungen, sondern vor allem Menschen, die Innovationenentwickeln und umsetzen. Ingenieurskunst ist ein Schlüssel zu wirtschaftlichemErfolg." Die Langfristigkeit darf aus Sicht des VDI nicht vergessen werden. "Inwelchen Technologien wollen wir in Deutschland und Europa künftig führend sein?Und was müssen wir dafür alles tun? Ohne diese langfristige Perspektive bleibtIndustriepolitik Stückwerk", so Willig.Der VDI hat dazu Handlungsempfehlungen für die 21. Legislaturperiode verfasst.https://www.vdi.de/fileadmin/pages/mein_vdi/redakteure/publikationen/VDI-Handlungsempfehlungen_Impulse-fuer-den-Technologiestandort-Deutschland.pdf