Henley & Partners begrüßt die "Trump Gold Card", um wohlhabende Migranten in die USA zu locken

LONDON, 26. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Das führende internationale Unternehmen für Investitionsmigration Henley & Partners begrüßt den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für ein neues "Gold Card"-Visum, das wohlhabenden Investoren das Recht bieten würde, in den USA zu leben und zu arbeiten und einen Weg zur Staatsbürgerschaft im Austausch für eine Investition von 5 Millionen USD. Die Initiative wird die Wettbewerbsfähigkeit der USA in der globalen Investitionsmigrationslandschaft verbessern, indem sie einen klaren und attraktiven Investitionsweg zur Staatsbürgerschaft für vermögende Personen bietet, die einen Beitrag zur amerikanischen Wirtschaft leisten wollen.

Der CEO von Henley & Partners, Dr. Jürg Steffen, sagt: "Das vorgeschlagene Gold Card Visum stellt eine aufregende neue Möglichkeit für vermögende Investoren dar, die sich um einen Wohnsitz und die Staatsbürgerschaft in den USA bemühen. Aber auch die Wahrung von Kontinuität und Klarheit in der Einwanderungspolitik für Investoren ist von entscheidender Bedeutung. Wir ermutigen die US-Behörden, die Stabilität für Investoren durch einen gut strukturierten Übergang zu gewährleisten, der die bestehenden Programme wie das US EB-5 Immigrant Investor Program schützt. Investoren, die das EB-5-Programm in Erwägung ziehen, sollten im Rahmen der aktuellen Regelungen schnell handeln, da ihr Anspruch auf eine Green Card innerhalb des etablierten Rahmens sicher bleibt. Wir werden weiterhin mit allen Beteiligten, einschließlich der US-Regierung, zusammenarbeiten, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig Sicherheit für Investoren zu gewährleisten.

Rekordverdächtige Nachfrage nach Investitionsmigrationsoptionen

Henley & Partners hat in den letzten 12 Monaten Kunden aus 94 Ländern aufgenommen und Anfragen von über 180 verschiedenen Nationalitäten erhalten, was einen kontinuierlichen und signifikanten Anstieg der weltweiten Nachfrage nach investment migration solutions widerspiegelt.

Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sagt, dass die Einführung des Goldcard-Visaprogramms in den USA eine einzigartige Gelegenheit für vermögende Privatpersonen darstellt, die sich einen Wohnsitz in den USA sichern wollen und einen Weg zur Staatsbürgerschaft suchen. "Die USA sind nach wie vor unangefochten führend bei der Schaffung und Anhäufung von Privatvermögen, und wir begrüßen den progressiven Ansatz der US-Regierung, den Zugang zur Staatsbürgerschaft über Investitionen zu ermöglichen. Wie unser USA Wealth Report zeigt, entfallen auf die USA 32 % des weltweiten liquiden investierbaren Vermögens - kolossale 67 Billionen USD. Das Land beherbergt auch 37 % der Millionäre der Welt. Wir setzen uns seit langem für Investitionsmigrationsprogramme ein, die die Vorteile für Investoren mit dem nationalen Wirtschaftswachstum in Einklang bringen, und die Einführung des Gold Card-Programms ist eine spannende Entwicklung, die die USA als führendes Zielland für globale Investoren bestätigt und gleichzeitig einen strategischeren und vorteilhafteren Rahmen sowohl für wohlhabende Migranten als auch für die amerikanische Wirtschaft gewährleistet."