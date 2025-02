Börsen Update USA - 26.02. - Dow Jones schwach -0,62 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.347,63 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +1,99 %, NVIDIA +1,94 %, Walt Disney +1,94 %, American Express +1,11 %, 3M +0,70 %

Flop-Werte: Boeing -2,89 %, Amgen -2,81 %, Apple -2,53 %, Merck & Co -2,19 %, Verizon Communications -1,66 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:48) bei 21.048,12 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Intuit +5,48 %, DoorDash Registered (A) +4,08 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,90 %, Micron Technology +3,88 %, Broadcom +3,75 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -13,07 %, Tesla -3,47 %, Mondelez International Registered (A) -3,35 %, The Trade Desk Registered (A) -3,19 %, The Kraft Heinz Company -3,06 %

Der S&P 500 steht bei 5.940,77 PKT und verliert bisher -0,27 %.

Top-Werte: NRG Energy +11,25 %, First Solar +6,24 %, GE Vernova +5,98 %, Vistra +5,72 %, Intuit +5,48 %

Flop-Werte: Molina Healthcare -8,64 %, Centene -7,64 %, Dollar General Corporation -5,73 %, Keysight Technologies -4,65 %, HCA Healthcare -4,31 %