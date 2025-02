Nasdaq-Chart kaputt? Nvidia muss liefern - Trump unter Druck!

Der Nasdaq 100 hat trotz der heutigen Rally seinen Aufwärtstrend gebrochen - nun warten alle auf Nvidia und hoffen, dass eine erneute KI-Euphorie den Schaden wieder reparieren kann. Das Narrativ der Besten aller Welten aber ist an der Wall Street ins Straucheln gekommen: die US-Wirtschaft wird immer schwächer, Trump will aber dennoch an den Zöllen festhalten und bekommt daher in den US-Medien zunehmend Druck. Kommen nächste Woche die Zölle gegen Kanada unnd Mexiko? Heute haben vor allem US-Privatinvestoren (also die "schwachen Hände") Nvidia und die anderen großen Nasdaq-Aktien gekauft - ist das ein schlechtes Omen? Oder müssen die Profi-Investoren, die sich bisher zurück halten, hinterher springen, wenn die Zahlen des Chip-Giganten gut ausfallen sollten?

