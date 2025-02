Ergebnisse viertes Quartal und Jahresergebnisse 2024 / Grifols liefert ein starkes Jahr 2024 und übertrifft die Prognose bei Umsatz und freiem Cashflow

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grifols (B) (B) Aktie Die Grifols (B) (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,96 % und einem Kurs von 7,725 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2025, 20:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grifols (B) (B) Aktie um -0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,72 %. Die Marktkapitalisierung von Grifols (B) (B) bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Barcelona, Spanien (ots) -- Der Umsatz erreichte im vierten Quartal 1.976 Millionen Euro(+13,6% cc [1])getrieben von einem Biopharma Wachstum in Höhe von 15,1% cc. Das Geschäftsjahr2024 schließt mit einem Umsatz von 7.212 Millionen Euro, einer Steigerung von10,3% cc.- Das bereinigte EBITDA wuchs um 19% auf 526 Millionen Euro (eine Marge von26,6%) im vierten Quartal 2024, was das bereinigte EBITDA für dasGeschäftsjahr 2024 auf 1.779 Millionen Euro erhöht (eine Marge von 24,7%). Dasausgewiesene EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2024 um 32% auf 1.631 MillionenEuro.- Der ausgewiesene Nettogewinn verbesserte sich im vierten Quartal und erreichte69 Millionen Euro. Das führt zu einem Jahresergebnis 2024 von 157 MillionenEuro, eine Steigerung von ~271% im Vergleich zu 2023.- Der Free Cashflow [2] stieg im vierten Quartal auf 335 Millionen Euro, was inerster Linie auf ein verbessertes Working-Capital-Management in der gesamtenLieferkette zurückzuführen ist. Der freie Cashflow für das Geschäftsjahr 2024erreichte 266 Millionen Euro.- Der Verschuldungsgrad [3] sank auf 4.6x (4,5x cc) aufgrund derEBITDA-Steigerung, dem Mittelzufluss von 1,6 Milliarden Euro aus der im Juniabgeschlossenen Veräußerung von SRAAS und einer verbessertemCashflow-Generierung.- Gestärkte Bilanz bei gleichzeitig verbesserter Liquidität auf 1,9 MilliardenEuro [4].- Alle für 2024 gesetzten Innovations-Meilensteine wurden erreicht - besonderserwähnenswert dabei die Einreichung von Fibrinogen zur behördlichenGenehmigung in der EU als auch in den USA.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätigesHealthcare-Unternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln ausBlutplasma, meldet Rekordergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr mit einerbeschleunigten fortlaufenden Verbesserung bei wichtigen Kennzahlen, die in einemstarken vierten Quartal gipfelten.Nacho Abia, Chief Executive Officer, sagte: "Grifols hat eine Rekordleistungerbracht und erreichte in einem herausfordernden Jahr die für 2024 gestecktenVorsätze und Ziele dank des unerschütterlichen Fokus und der Hingabe des Teams.Ihre harte Arbeit und Hingabe für die Patienten sind im ganzen Unternehmensichtbar, von einem neubelebten Biopharma über das Erreichen vonInnovations-Meilensteinen bis hin zu der strategischen Allianz mit der HaierGruppe zur Reduzierung der Verschuldung. Unsere Maßnahmen haben eine klareDynamik aufgebaut und bringen uns in Position für ein nachhaltiges, profitablesWachstum 2025 und darüber hinaus."Rahul Srinivasan, Chief Financial Officer, sagte: "Grifols hat ein starkes