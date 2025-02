Eurokurs nach kurzem Anstieg kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten US-Handel per Saldo kaum bewegt. Zuletzt notierte er mit 1,0491 US-Dollar knapp unter der Marke von 1,05 Dollar und damit etwa auf dem Niveau des europäischen Währungsgeschäfts.

Allerdings war der Kurs der Gemeinschaftswährung kurzfristig auf das Tageshoch von 1,0528 Dollar gestiegen. Die erneute Ankündigung von Importzöllen auf Waren aus Mexiko, Kanada und der Europäischen Union durch US-Präsident Donald Trump hatte den Dollar vorübergehend belastet und den Euro gestützt. Dieser gab die Kursgewinne anschließend jedoch wieder ab.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0487 (Dienstag: 1,0497) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9535 (0,9526) Euro gekostet./bek/he