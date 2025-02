Trump verunsichert mit Zollankündigung

Schon so einige Male geht Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft den richtigen Weg und steigert die Erträge kräftig. Jetzt fährt er - mal wieder - einen Rekordgewinn ein. Die Aufmerksamkeit nutzt er, um die US-Regierung zu rüffeln. Diese soll sich nicht von "Schurken" benutzen lassen.Gut gemacht, und ich antworte jetzt auf Bastian, welcher mich ein alten lieber Bekannter aus dem Forum in Erinnerung gebracht hat. Dazu einen Vergleich:Ich bin z. Z. in keinen von beiden Titeln investiert, aber die Watchliste ist gross genug!!!Unser Trip in Asien geht weiter:Die Fahrt im Nachtbus verlief entspannt, etwas eng aber OK!!! Das Stadthotel mit viel Grün, umgeben von ausgewachsenen Bäumen und grünen Gärten im Herzen von Siem Reap, Das reiche Weltkulturerbe Angkor Wat sowie das kulturelle Erbe und die Wunder von Siem Reap sind nur wenige Minuten entfernt. Das Angkor Century mit einem großen Salzwasserpool, bietet seien Gästen Entspannung pur. Wir lernten am Busterminal den Tuk Tuk Fahrer „ SAM„ kennen und die Chemie stimmte sofort. Wir verabredeten uns zum Nachmittag,07:00...........Ankommen im Hotel und Early eingesteckt, mit kleinen Unstimmigkeiten - ab zum Frühstück, aber um ca. 9:00 Uhr hatten wir unser Zimmer, und begannen mit dem Auspacken und zum Pool einfach etwas ausspannen!!Nachmittag 16:00.....Abfahrt zur Besichtigung von Angkor Wat und zum Sonnenuntergang am Bakheng HillWir brechen zu einer Tour zum kleinen Berg und genießen den Sonnenuntergang auf dem Bakheng-Hügel. Phnom Bakheng war im späten 9. Jahrhundert der Staatstempel der ersten Hauptstadt von Angkor. Der Aufstieg begann von der Ostseite am Fuße des Hügels in der Nähe der Straße. Die Aussicht vom Gipfel ist großartig, insbesondere auf Angkor Wat im Südosten. Bei Sonnenuntergang ist es der beliebteste Ort für Touristen. Die drei markanten Hügel der Gegend, Phnom Bakheng, Phnom Krom und Phnom Bok, wurden alle im selben Zeitraum mit Tempeln gekrönt. Leider machten meine Schlappen Probleme durch Scheuern entstand ein Blase, also ohne Schuhe der Auf und der Abstieg!Am nächsten Tag, nach dem Frühstück: Abholung durch SAM dem Tuk Tuk Fahrer zum grossen Tempel und den vielen anderen im Areal. Aufbruch zur Besichtigung von Angkor Thom (bestehend aus dem Bayon-Tempel, der Terrasse des Leprakönigs und der Elefantenterrasse). Die zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert erbaute Stadt Angkor ist eines der großartigsten jemals errichteten Monumente und das größte religiöse Gebäude der Welt.ein Passfoto wurde vor Ort mit dem Handy in die Eintrittskarte eingearbeitet für 37 US-pro Person. Die Zwei- oder Dreitageskarte wird mit 62 US-pro Person und die Wochenkarte mit 72 US-pro Person berechnet.und konnten mit dieser Karte schon den Sonnenuntergang vom gleichen Tag benutzen! Wir verhandelten mit SAM gleich den Gesamtpreis für die 3 Tage incl. mit den Ausflügen.Minibus für die Heimfahrt nach ThailandWir hatten unsere Rückkehr mit Hilfe von SAM (super Tuk Tuk Driver)in Siam Reap vor Ort gebucht nach Pattaya beim Easy Büro. Abgeholt werden sollten wir um 09:00 vom Hotel, daraus wurde 11:00 Uhr. Knapp 2,5 h später hatten wir die Grenze erreicht. Dann begann die Passkontrolle - reibungslos ohne Probleme. Die Koffer wurden für ein Tipgeld von 100 Bath auf einen Wagen vom Träger auf der Strasse durch-geschoben. Das Warten auf den Minibus wurde vom alten Platz auf die Strasse verlegt - nanu wir waren nur 3 Personen nach Pattaya. Um 15:30 verliessen wir endlich den Grenzpunkt mit einem vollen Minibus, allerdings stiegen unterwegs noch anderen Passagier aus und wieder neue ein. Mir schien ein Sondergeschäft vom Driver, also wird es später!! Dafür fuhren wir auch nach meiner Meinung keinen direkten Weg nach Pattaya.Ja, in der Nähe vom Autobahnkreuz erwachte meine Aufmerksamkeit – die Strecke kenne ich, aus Bangkok komment!!! Natürlich, auf einmal war das Bangkok Hospital neben mir am Strassenrand sichtbar, ich liess den Driver anhalten und wir verliessen den Minibus. Um über die belebte Strasse mit Handgepäck zu kommen war natürlich ohne einen Übergang, eine kleine Kunst – auch noch bei Dunkelheit, aber es gelang in zwei Ampelphasen. Am Hospital rief ich eine Taxe und wir gelangten zum Hotel – sonst erst vom Busbahnhof inmitten von Pattaya, so hatten die vielen privaten Anfahrten von Driver auch sein Gutes, für uns !!!Ich beobachtete, von jeden extra Gast wurden 100 Bath (Taschengeld) für den Driver fällig. Unsere Fahrt wurde mit ca. 1.200 Bath berechnet, ist OK.Wir wurden um 21:20 Im Hof vom Hotel abgesetzt und der Taxifahrer wurde mit 150 Bath belohnt!!Es war ein gelungener Ausflug nach Kambodscha, wenn auch mit Schwierigkeiten, dafür neuen Erlebnissen (nicht jede hätte uns treffen sollen) und neuen Bekanntschaften und mit monomentalen ungeheureren Eindrücken aus der Vergangenheit. Diese Erinnerungen kann uns Niemand nehmen und werden uns an das Abenteuer aus 2025 erinnern.Jetzt in der bekannten Umgebung wo das Einkaufen in Verbindung zum Relaxen im Mittelpunkt steht, Moped noch besorgt die Unabhängigkeit ist hergestellt. 👍Allen Usern ein weiteres gutes Gelingen, Gruss RS