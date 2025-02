RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Beim Ölkonzern müsse es wohl erst noch schlechter werden, bevor sich die Dinge zum Guten wendeten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei aus Investorensicht andernorts besser als bei BP./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 15:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 15:38 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 5,217EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.