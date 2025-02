Q4 UND GESAMTJAHRESERGEBNISSE 2024

AD-HOC-BEKANNTMACHUNG gemäß Art. 53 Kotierungsreglement von SIX Swiss Exchange

ZÜRICH, 26. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Q4 HIGHLIGHTS

• Umsatz – 5 %, und – 3 % organisch. Von GBU, Adecco – 5 %, Akkodis – 6 %, LHH – 3 %

• Robuste Bruttomarge von 19,2 %; Preisstabilität, Volumen- und Mixeffekte

• Robuste EBITA-Marge von 3,2 %; negativer Operating Leverage teilweise durch starke G&A-Einsparungen ausgeglichen

• Betriebsergebnis 144 Mio. €; Nettoergebnis 73 Mio. €.

• Basis-EPS 0,43 €; Bereinigtes EPS 0,63 €

• Starker operativer Cashflow + 491 Millionen Euro, + 174 Millionen im Vorjahresvergleich; freier Cashflow 446 Millionen Euro, + 211 Millionen im Vorjahresvergleich

HÖHEPUNKTE DES GESAMTEN JAHRES

• Umsätze – 3 % und – 2 % organisch. Starker Marktanteilsgewinn von + 200 Basispunkten

• Robuste Bruttomarge von 19,4 %; Preisstabilität, Volumen- und Mixeffekte

• Stabile EBITA-Marge von 3,1 %; starke G&A-Einsparungen, agiles Kapazitätsmanagement

• Operatives Ergebnis 541 Millionen Euro; Nettoergebnis 303 Millionen Euro

• Basis-EPS 1,81 €; Bereinigtes EPS 2,55 €

• Starke Cash-Generierung: Operativer Cashflow + 707 Mio. €; freier Cashflow + 563 Mio. €; Umwandlungsquote 109 %.

• Nettoverschuldung 2,5 Mrd. Euro, über den Erwartungen des Managements

• Über dem FY24-Ziel liegende G&A-Einsparungen in Höhe von 174 Mio. Euro (inflationsbereinigt gegenüber dem Basisjahr 2022)

• Aktualisierte Dividendenpolitik führt zu einem vorgeschlagenen DPS von 1,00 CHF

• Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis Ende 24: 2,8 x; Ziel: ≤ 1,5 x Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis bis Ende 27

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte: „Wir setzen unsere Strategie Future@Work Reloaded konsequent um. Wir haben in schwierigen Märkten kontinuierlich Marktanteile gewonnen, das Geschäftsmodell gestrafft sowie die G&A-Kosten um mehr als 20 Prozent gesenkt und damit das Ziel übertroffen sowie einen hohen Cashflow erzielt. Wir beschleunigen die Einführung von KI-gestützten Technologien und den Ausbau unserer fortschrittlichen digitalen Liefermaschine. Heute ergreift die Gruppe die notwendigen Maßnahmen, um den Schuldenabbau zu beschleunigen und die finanzielle Flexibilität durch eine aktualisierte Dividendenpolitik zu erhöhen. Wir sind zunehmend zuversichtlich, dass sich die Märkte verbessern werden, was das Wachstum ankurbeln wird; und unsere fortgesetzte rigorose Umsetzung wird in den kommenden Perioden zu weiteren Marktanteilsgewinnen, Profitabilität sowie Cashflow führen, unterstützt durch die hervorragende Positionierung des Portfolios der Gruppe bei Talent- und Technologielösungen."

