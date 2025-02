Uzum Holding AG ("Uzum" oder "das Unternehmen") FY2024 Ergebnisse

Tashkent, Usbekistan (ots/PRNewswire) - Steigerung des Nettogewinns um 50 % auf

150 Mio. US-Dollar durch erhebliche Expansion im gesamten Wirtschaftssystem



Mehr als 40 % der usbekischen Bevölkerung nutzt jetzt die Dienste von Uzum





Uzum, das führende Wirtschaftssystem für digitale Dienstleistungen inUsbekistan, gibt heute ungeprüfte Finanzergebnisse für die zwölf Monate bis zum31. Dezember 2024 bekannt:Höhepunkte- Im Jahr 2024 wurden die E-Commerce- und Fintech-Dienste von Uzum innerhalb desWirtschaftssystems stärker miteinander vernetzt. Dies führte zu einembeträchtlichen Wachstum in beiden Bereichen, wodurch diese Dienstleistungen zueinem noch größeren Teil des täglichen Lebens in Usbekistan wurden.- Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) im gesamten Wirtschaftssystemstieg im Jahr 2024 um 61 % gegenüber dem Vorjahr auf fast 16 Millionen, was 40% der Bevölkerung des Landes entspricht.- Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 150 Mio. USD, ein Plus von50 % gegenüber dem Vorjahr, entsprechend der in der Pressemitteilung zu denErgebnissen des 3. Quartals/9 Monate 2024 abgegebenen Prognose.Starkes Wachstum im Handel- Der konsolidierte Bruttowarenwert (GMV) für das Geschäftsjahr 2024 beläuftsich auf 345 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 2,4 Prozent imVergleich zum Vorjahr entspricht.- Uzum Market investierte weiter in die Entwicklung seiner Logistikinfrastrukturund in verkaufsorientierte Lösungen. Die erfolgreiche Einführung desFBS-Modells (Fulfilled by Seller = Versand durch Verkäufer) und dieInbetriebnahme der größten Lagereinrichtung in Zentralasien im dritten Quartalermöglichten es dem Marktplatz, seine Aktivitäten weiter auszubauen.- Uzum Tezkor zählte zum Jahresende mehr als 2400 Partnerrestaurants, was einerVerdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das geografischeVerbreitungsgebiet umfasst 18 Städte und spiegelt die wachsende Beliebtheitdes Expressdienstes wider, da immer mehr usbekische Bürger auf dessen Komfortund Qualität vertrauen.Rasche Beschleunigung von FinTech- Das FinTech Vertical von Uzum wurde im vergangenen Jahr zu einem derwichtigsten Wachstumsmotoren des gesamten Wirtschaftssystems.- Zum 31. Dezember 2024 hatte das Unternehmen mehr als 700 000 von der Uzum-Bankgebrandete Visa-Debitkarten mit einem revolvierenden Kreditrahmen ausgegeben.Im vierten Quartal 2024 setzte Uzum die rasche Einführung des Produkts fort,nachdem es Ende des dritten Quartals 2024 erfolgreich eingeführt worden war.