Chesapeake Gold meldet Ernennung von Chief Metallurgical Officer

Herr Black ist Chemieingenieur und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Umsetzung und Optimierung von Prozesssystemen für verschiedene Bergbauanwendungen, unter anderem Brechen, Mahlen, Flotation und Raffination. Er hat Großprojekte - von der Konzeption bis zur Fertigstellung – geleitet und dabei eine zeitgerechte Umsetzung und betriebliche Spitzenleistungen gewährleistet.

Herr Black war zuletzt Prozessmanager bei Golden Vertex Corporation. In dieser Funktion zeichnete er für die Aufsicht aller Betriebsabläufe, einschließlich des Brechers, der Laugungsplatte, des Merrill-Crowe-Prozesses und der Raffinerie sowie der metallurgischen Untersuchungen zur Optimierung der Goldgewinnung verantwortlich. Davor war Herr Black acht Jahre lang als Verfahrensingenieur bei M3 Engineering tätig, wo er ein multidisziplinäres Team von Ingenieuren leitete, um Projekte für Kunden in einer Vielzahl von Branchen mit Schwerpunkt auf dem Tagebau abzuwickeln.

Von August 2019 bis Dezember 2020 war Herr Black als Superintendent of Technical Services bei Hycroft Mining Corporation tätig, wo er federführend an der Entwicklung des Haufenlaugungs-Oxidationsverfahrens durch groß angelegte Tests, Machbarkeits- und technische Studien sowie die kommerzielle Produktion beteiligt war.

Herr Randy Reifel, seines Zeichens Executive Chairman, sagt dazu: „Wir freuen uns über den Eintritt von Justin Black in das technische Team von Chesapeake. In seiner neuen Funktion wird er die Weiterentwicklung der proprietären Sulfidlaugungstechnologie (Technologie) des Unternehmens verantworten und wird diese an mehreren refraktären Sulfidlagerstätten erproben. Wir sind nämlich der Ansicht, dass die Technologie einen erheblichen wirtschaftlichen Wert erschließen kann. Justins Erfahrung mit dem Oxidationsprozess wird von großem Nutzen für den Ausbau des Unternehmenswertes sein, denn wir beabsichtigen, eine breite Palette von Unternehmenschancen wahrzunehmen.“

Seite 2 ► Seite 1 von 3