Die Debatte über MSZ ist vorbei; es ist an der Zeit, die MSZ-Therapie in der Praxis zu fördern

TIANJIN, China, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Debatte über mesenchymale Stromazellen (MSCs) im Vergleich zu mesenchymalen Stammzellen hält seit mehr als zwei Jahrzehnten (seit 2006) an und ist das größte Hindernis für die Erforschung und klinische Anwendung von MSCs. Das Hauptproblem besteht darin, dass mesenchymale Stammzellen ohne eine gründliche Prüfung auf Sicherheit (z. B. Tumorbildung) nicht für die klinische Anwendung zugelassen werden können. Alle präklinischen Studien haben jedoch bewiesen, dass die derzeit hergestellten und verwendeten MSZ sicher sind, ohne die für Stammzellen relevanten Bedenken, sodass es sich um mesenchymale Stromazellen und nicht um Stammzellen handelt. Doch wo bleibt die Zulassung?

Eine jüngste Veröffentlichung in HELIYON beendet die Debatte. Die vom Regenerative Medicine Research Center am West China Hospital und dem Tasly Stem cell Biology Laboratory vorgestellte Arbeit „Unveiling Distinctions Between Mesenchymal Stromal Cells and Stem Cells by Single-Cell Transcriptomic Analysis"(Aufdeckung der Unterschiede zwischen mesenchymalen Stromazellen und Stammzellen durch Transkriptomanalyse einzelner Zellen) durchbricht die Dynamik der Verwirrung bei der Entwicklung der MSZ-Therapie sowohl grundlegend als auch praktisch.