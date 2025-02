MedMira kündigt exklusive Vertriebsvereinbarung mit Trimedic Inc. für Kanada an Halifax, Nova Scotia, 25. Februar 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute seine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Trimedic Inc. für den kanadischen Markt bekannt. Diese Partnerschaft ermöglicht es MedMira, sein Wachstum auf dem …