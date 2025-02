Städte setzen auf Wärme aus ihren Flüssen

Im nichtöffentlichen Teil sind bei mir durch Aktionäre/Vertreter im Wesentlichen zwei Dinge hängen geblieben:1. Die vermeintlich niedrige Ausschüttung an die Aktionäre2. Der 59 Mio. € Verlust in von JUWIFür mich persönlich ist beides ok, ich brauche das Geld nicht und finde es besser, wenn sie es investieren. Sie wollen auch mehr von JUWI entwickelte Windparks/PV-Anlagen ins eigene Portfolio übernehmen.Der öffentliche Teil wurde mitgeschnitten und ist jetzt abfrufbar:Ganz allgemein war für mich interessant, dass die MVV bzw. ihre Vorläufer ihr 150jähriges Bestehen gefeiert haben, mit der damaligen Übernahme eines Gaskraftwerkes (Erzeugung von Stadtgas?) hat alles begonnen. Und dass der Börsengang 25 Jahre her ist und der Ausgabekurs um die 16€ war.Dr. Müller hat auf der einen Seite die Kriege, die scheinbar schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands, die andauernden Streiks etc angesprochen und auf der anderen Seite die DAX Höchststände, die Beschäftigungszahlen hoch wie noch nie, das Vorrücken Deutschlands von Platz 4 auf 3 im Ranking der Wirtschaftsnationen, ... . Was ist nun die Realität?