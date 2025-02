Allianz kritisiert nachlässigen Umgang mit Hochwasserschutz

Nils49 schrieb 02.02.25, 10:41

Wenn der gesamte Vorstand, einschließlich des CEOs, in großem Stil Aktien verkaufen würde, wäre das für mich ein Warnsignal. Ansonsten gilt, Vorstände haben genau wie Kleinaktionäre das Recht, an der Börse zu handeln. Was er mit seinem Verkauf bezweckt, wird er, wie jeder andere Aktionär auch, nicht öffentlich machen. Für mich bleibt es daher ein ganz normaler, persönlicher Vorgang, zumal der aktuelle Kurs attraktiv ist.