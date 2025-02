Feiern Sie zu Hause mit den größten Preisverleihungen des Jahres auf dem Toshiba TV

HONG KONG, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Von den umjubelten Darbietungen der renommierten Musikveranstaltung bis hin zu den mit Stars besetzten Momenten des prestigeträchtigen Filmfestivals – diese mit Spannung erwarteten Abende verdienen ein spektakuläres Fernseherlebnis. Der Toshiba X9900 TV verwandelt Ihr Wohnzimmer in das ultimative Unterhaltungszentrum und sorgt dafür, dass sich jede Zusammenkunft wie die größte Partynacht zu Hause anfühlt.

Der Toshiba TV X9900 definiert visuelle Unterhaltung mit seiner REGZA Engine ZRi-betriebenen OLED 4K-Technologie neu. Durch die Optimierung der Bildverarbeitung liefert sie filmische Präzision mit vielen Details und präzisen Farben und macht jede Szene zu einem Spektakel. Von glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich bis hin zu emotionalen Dankesreden bei den Veranstaltungen – dieser Fernseher bringt den Zauber Hollywoods in Ihr Wohnzimmer und ist der perfekte Mittelpunkt für eine gemeinsame Watchparty mit Familie und Freunden.

Der Soundtrack zu Ihrer Party

Dieser Toshiba-Fernseher bietet ein noch intensiveres Klangerlebnis mit der Mehrkanal-Technologie von REGZA Power Audio Extreme und liefert Surround-Sound in Konzertqualität, der jeden Atemzug und jeden kraftvollen Ton mit atemberaubender Klarheit einfängt. Jede Darbietung wird durch den tiefen, resonanten Tru Bass Processor zum Leben erweckt und bietet eine dynamische Akustik, die Gänsehaut erzeugt. Ob Sie die Energie eines Konzerts genießen oder mit der Menge jubeln, der X9900 TV bringt Sie mitten ins Geschehen und macht jeden Moment unvergesslich!

Intelligente Funktionen für die mühelose Veranstaltung

Vereinfachen Sie Ihr Unterhaltungserlebnis mit der intuitiven Smart-OS-Funktion dieses Fernsehers. Mit der Freisprech-Sprachsteuerung können Sie mühelos per Sprachbefehl zwischen den Kanälen wechseln und die Lautstärke regeln – Sie müssen weder Ihre Snacks aus der Hand legen noch darüber diskutieren, wer die Fernbedienung bedienen soll, sodass der Spaß nicht unterbrochen wird.

Informationen zu Toshiba TV:

Toshiba TV blickt auf eine über 70-jährige Geschichte in der Produktion von Fernsehern zurück und ist bekannt für seine exquisite Handwerkskunst, innovativen Ideen und bahnbrechenden Erfindungen. Toshiba TV setzt neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche, indem sich das Unternehmen auf eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragendes Hörerlebnis konzentriert. Toshiba TV entspringt dem Streben der Kunden nach Exzellenz und bietet verantwortungsvolle Produkte, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Toshiba TV legt großen Wert auf Produktdetails sowie technologischen Fortschritt und vereint ästhetisch ansprechendes Design, Qualitätssicherung und Markenreputation, um sein Engagement für Authentizität in der realen Welt und sein aufrichtiges Engagement für seine Kunden zu unterstreichen sowie die langjährige Designphilosophie und das kontinuierliche Streben nach Produktqualität von Toshiba TV zu demonstrieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2628063/Party_at_Home_with_the_year_s_Biggest_Award_Shows_on_Toshiba_TV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2382469/Toshiba_logo.jpg

