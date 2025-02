Nordex schreibt wieder schwarze Zahlen und will 2025 zulegen Der Windanlagenbauer Nordex will nach einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen im laufenden Jahr deutlich zulegen. Der Umsatz 2025 dürfte auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro steigen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Davon sollen …