Aixtron ringt weiter mit träger Nachfrage - Sparprogramm

yok schrieb 25.02.25, 19:21

ASM International sind nicht so begeistert von ihrem SiC-Geschäft (remember, die haben LPE gekauft, einer der wichtigsten Aixtron-Konkurrenten bei SiC-CVD-Maschinen):



2024:

- Our SiC Epi sales increased by a mid-single digit percentage in 2024, below our prior expectation of double-digit growth but still a robust performance in view of significant weakening of the SiC market.



Outlook:

- In SiC Epi, the outlook further weakened. Taking into account the recently announced new U.S. export controls and as communicated in our press release of December 4, 2024, our China revenue is expected to decrease in 2025, with equipment sales from this market falling in a range of low-to-high 20s percentage of total ASM revenue. (--> Das bezieht sich auf das gesamte China-Geschäft, nicht nur auf SiC.)

- Selective growth in vertical furnace PECVD, SiC epitaxy niches [...] and healthy growth in spares & services



Nun die Frage, hat LPE Marktanteile an Aixtron verloren ("SiC epitaxy niches") oder ist der SiC-Markt gerade allgemein Mist? Ich vermute zweiteres.