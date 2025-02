Deutsche Telekom: Enttäuschende Q4-Zahlen drücken Aktienkurs – Ausblick bleibt positiv!

Die Deutsche Telekom hat im vierten Quartal 2024 auf ihrem Heimatmarkt Deutschland schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte. Der Umsatz in Deutschland fiel leicht auf 6,58 Milliarden Euro, während Analysten mit 6,69 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die Gründe für die schwächeren Zahlen sind rückläufige Verkäufe von Mobilfunk-Endgeräten und sinkende IT-Investitionen im öffentlichen Sektor. Das bereinigte EBITDA AL in Deutschland stieg zwar um 2,8 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro, blieb jedoch ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.

Trotz dieser Rückschläge meldete die Deutsche Telekom für das Gesamtjahr 2024 ein solides Ergebnis. Der bereinigte Jahresgewinn stieg um 6,2 Prozent auf 43 Milliarden Euro, was den eigenen Prognosen entsprach, jedoch unter den Erwartungen der Analysten von 43,2 Milliarden Euro lag. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg auf 44,9 Milliarden Euro. CEO Tim Höttges bezeichnete das Jahr 2024 als „ein weiteres Rekordjahr“ und betonte das Wachstum in allen Geschäftsbereichen.