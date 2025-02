Krypto-Märkte erholen sich: XRP, BNB und Solana zeigen starke Kursgewinne!

Nach dem jüngsten Krypto-Crash zeigen die Märkte am Mittwoch erste Anzeichen einer Erholung, nachdem am Dienstag Verluste von über 1,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurden. Besonders XRP und BNB stechen hervor, mit Kursgewinnen von 4 Prozent auf 2,28 US-Dollar bzw. 2,9 Prozent auf 624,60 US-Dollar. Auch Solana (SOL) verzeichnete einen Anstieg von 5 Prozent, während Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) moderate Gewinne von 1,2 Prozent erzielten. Trotz dieser Erholungen bleibt der CoinDesk 20 Index (CD20) jedoch um 2 Prozent im Minus. Analysten deuten darauf hin, dass der Markt möglicherweise überverkauft war, was kurzfristige Erholungen begünstigen könnte.

Bitcoin (BTC) hingegen bleibt volatil und schwankt zwischen zwei kritischen Marken: Fällt der Preis auf 70.000 US-Dollar oder erholt er sich in Richtung 90.000 US-Dollar? Nach einem Rückgang auf ein 24-Stunden-Tief von 86.200 US-Dollar zeigte Bitcoin zunächst Stabilität und näherte sich der 89.000 US-Dollar-Marke. Analysten sind sich uneinig über die zukünftige Richtung des Kurses, während Abflüsse aus Bitcoin-ETFs, die in den letzten zwei Wochen über eine Milliarde US-Dollar verloren haben, zusätzlichen Druck ausüben. Gleichzeitig steigt der japanische Yen, was riskantere Anlagen wie Bitcoin belastet.