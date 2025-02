Aixtron SE: Analysten skeptisch – Führungswechsel und Umsatzprognosen im Fokus!

Aixtron SE, ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, wird am Donnerstag seine Zahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Analysten zeigen sich jedoch skeptisch hinsichtlich einer schnellen Erholung der stark gefallenen Aktie. Die Analysten von Berenberg erwarten, dass die Ergebnisse am unteren Ende der Unternehmensprognose liegen. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem Umsatz von 215 bis 255 Millionen Euro und einem EBIT von 73 Millionen Euro, was die Gesamtjahresprognose auf 134 Millionen Euro EBIT reduziert.

Die schwache Nachfrage nach Leistungselektronik wird als Hauptursache für die Belastung im vierten Quartal identifiziert. Berenberg prognostiziert für 2025 einen Umsatzrückgang von 10 Prozent auf 561 Millionen Euro, insbesondere in den Bereichen Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Auch die LED-Orders sollen um 17 Prozent zurückgehen. Dennoch könnten höhere Bruttomargen durch den steigenden Anteil neuer G10-Maschinen und sinkende F&E-Kosten die Ergebnisse stabilisieren, wobei das EBIT auf 117 Millionen Euro geschätzt wird.