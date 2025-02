Alibaba-Aktie: 69,5% Anstieg – Analysten erwarten weiteres Wachstum!

Die Aktie von Alibaba hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt, mit einem Anstieg von 69,5 Prozent in diesem Jahr und rund 93 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Analysten zeigen sich optimistisch, insbesondere Morgan Stanley, dessen Analyst Gary Yu die Aktie von „Equal-Weight“ auf „Overweight“ hochstufte und das Kursziel um 80 US-Dollar auf 180 US-Dollar erhöhte. Dies entspricht einem Potenzial von 25,2 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Yu hebt hervor, dass Alibaba gut positioniert ist, um im schnell wachsenden KI-Cloud-Markt weiter zu wachsen, und erwartet eine Verdopplung der Cloud-Umsätze in den nächsten drei Jahren.

Alibaba plant, seine Investitionsausgaben in den kommenden drei Jahren auf über 50 Milliarden Euro zu erhöhen, was die kumulierten Ausgaben der letzten zehn Jahre übertreffen würde. Dies geschieht in einem Umfeld, in dem das Unternehmen als führend im Bereich Künstliche Intelligenz in China wahrgenommen wird. Yu betont, dass Alibabas Technologie und das Open-Source-Sprachmodell Qwen es dem Unternehmen ermöglichen, die Chancen im KI-Cloud-Bereich zu nutzen.